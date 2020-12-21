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من برنامج: المرصد تعرف على قصة المنافسة بين أشهر مبنيين في واشنطن

خلف الأبواب المغلقة للبيت الأبيض والكونغرس الأميركييْن تصنع القرارات وتتشكل المواقف، وتحدد الروابط بين هذين المبنيين عدة عوامل منها العلاقة بين الحزبين الرئيسين (الجمهوري والديمقراطي) وأبرزها الدستور.

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