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مدة الفيديو 49 minutes 57 seconds
49:57
من برنامج:
سيناريوهات
سيناريوهات – هل احترقت أوراق قيس سعيّد؟
قال رئيس المعهد العربي للديمقراطية الوزير السابق خالد شوكات -في حديثه لبرنامج “سيناريوهات” (2023/1/19)- إن المعارضة التونسية كان أداؤها -قياسا لمدتها المحدود- مشرفا بالمعنى الديمقراطي.
20/1/2023
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