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من برنامج: سيناريوهات سيناريوهات – هل احترقت أوراق قيس سعيّد؟

قال رئيس المعهد العربي للديمقراطية الوزير السابق خالد شوكات -في حديثه لبرنامج “سيناريوهات” (2023/1/19)- إن المعارضة التونسية كان أداؤها -قياسا لمدتها المحدود- مشرفا بالمعنى الديمقراطي.