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من برنامج: سيناريوهات

لبنان ومعضلة تشكيل الحكومة.. أزمات متفاقمة وحلول غائبة

قال رئيس تحرير صحيفة “نداء الوطن” بشارة شربل إن لبنان يمر بمرحلة من أسوأ مراحله، بسبب ما وصفه بفشل الطبقة السياسية وأحزاب المنظومة الحاكمة في معالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد.
17/6/2021
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