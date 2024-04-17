يوسف بلايلي يُغضب الجزائريين بسبب سوء تصرفه مع حكم (امرأة)

رغم أنه ذو موهبة كروية كبيرة ويُصنف على أنه اللاعب الأغلى أجرا داخل الجزائر، فإن تصرفات يوسف بلايلي مع حكم المباراة التي جمعت فريقه وفريق وداد تلمسان أثارت انتقادات واسعة.

وواجه فريق بلايلي ملودية الجزائر، الأحد الماضي، فريق وداد تلمسان في ربع نهائي كأس الجزائر، بملعب 5 جويلية الأولمبي بالعاصمة الجزائر، وانتهت المباراة بتأهل فريق بلايلي إلى نصف النهائي، إثر فوزه بثنائية نظيفة.

ولم تكن نتيجة المباراة هي التي أثارت الجدل واستحوذت على عناوين الإعلام الجزائري والدولي، بل كان تصرف بلايلي مع حكم المباراة غادة محاط، حيث اعترض على قرارها، وعندما حاولت إشهار البطاقة الصفراء في وجهه، حاول ثنيها عن ذلك بيده وأمسكها لمنعها من رفع البطاقة، وانتهى المشهد بإشهار البطاقة الصفراء في وجهه.

ورغم أن اللاعب نفسه سبق له أن دخل في مناوشات مع حكّام المباريات، فإن الأمر مختلف هذه المرة، لأن الحكم امرأة، وهو ما استفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أوردت حلقة (2024/4/17) من برنامج "شبكات" بعض تغريداتهم وتعليقاتهم.

وقد علّق عبد المنجي يقول: "كان على يوسف بلايلي أن يترفع عن كل ما يسيء إلى سمعته كـ"لاعب دولي"، أو على الأقل أن يبدي قليلا من الاحترام لسيدة تحكم مباراتها الأولى في تاريخ ربع نهائي كأس الجمهورية".

ومن جهته، انتقد محمد القاعود تصرف بلايلي، وقال إنه "اعترض على الحكم بطريقة غير لائقة وجذبها من ذراعها".

وكتب أحمد الحربي يقول: "لهذا السبب لا يستمر باللعب مع الأندية الكبيرة رغم إمكانيته الممتازة".

في حين علّق حسان يقول "لو عندها -أي الحكم- الجرأة والدعم القوي من لجنة الحكام لوجهت له البطاقة الحمراء مباشرة، ولكن للأسف هي التي جعلته يتمادى، وهو معروف بسوء السلوك".

وجاء بحساب الرمز "في الأساس هو لاعب غير منضبط، وله مشاكل عديدة سابقة، لا تليق بلاعب كرة قدم".

ويُذكر أن وسائل إعلام محلية نقلت أن لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم الجزائرية فرضت عليه غرامة مالية، لكن دون إيقافه.