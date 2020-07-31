غزو فضائي ونيازك وحرب نووية.. هكذا صورت الأفلام نهاية العالم

ناقشت حلقة (2020/7/31) من برنامج "عن السينما" أفلام نهاية العالم، وكيف تصور هذه الأفلام وضع نهاية العالم، ويعتبر هذا التساؤل قديما قدم الإنسان، وارتبط في العالم المعاصر بالأدب والسينما.

وحاولت السينما الإجابة عن هذه الأسئلة بشكل مختلف عن الإجابات التي قدمتها الديانات السماوية، حيث قدمت الأفلام العديد من الفرضيات حول نهاية العالم منها عبر نيزك ضخم يرتطم بالأرض ويدمرها، وقد ناقشت العديد من الأفلام هذه الفرضية.

وهناك من يرى أن النهاية ستكون عبر الزلازل والفيضانات، وبعد الحرب العالمية الثانية برزت نظرية النهاية عبر الأسلحة النووية والقنابل الذرية.

وتابعت الأفلام الفرضيات ورجحت بعض الأفلام النهاية على يد مخلوقات قادمة من الفضاء تغزو الأرض، كما سعت بعض الأفلام لتصوير النهاية على يد البشر عبر السلوكيات والممارسات الخاطئة مثل الانحباس الحراري.