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المشهد السوداني

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من برنامج: المشهد السوداني

السودان من الحرب إلى السلم

بعد عشرين عاما من الحرب التي استنفدت موارد ما كان يعرف بسلة الغذاء للعالم العربي. ها هو السودان على أعتاب مرحلة جديدة، كيف بدأت الحرب ومن هم أطرافها؟ وكيف لاحت بوادر السلام وما هي ملامحه؟