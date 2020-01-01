المشهد السوداني

تناقش الحلقة مفاوضات نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي أغلقت دون التوصل إلى حلول حاسمة.
تناقش الحلقة مفاوضات نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان والتي أغلقت دون التوصل إلى حلول حاسمة.
ملامح الاتفاق حول تقاسم الثروة في السودان، أسباب تقسيم الثروة في السودان، ملامح دولة السلام السودانية القادمة، تقييم اتفاق تقاسم السلطة في السودان.
بعد عشرين عاما من الحرب التي استنفدت موارد ما كان يعرف بسلة الغذاء للعالم العربي. ها هو السودان على...
مستقبل المشروع الإسلامي في السودان، مشروع يطرح نفسه بشدة على مختلف الصعد، متى كانت بداية ظهور الإسل...
بعد عشرين عاما من الحرب التي استنفدت موارد ما كان يعرف بسلة الغذاء للعالم العربي. ها هو السودان على أعتاب مرحلة جديدة، كيف بدأت الحرب ومن هم أطرافها؟ وكيف لاحت بوادر السلام وما هي ملامحه؟
مستقبل المشروع الإسلامي في السودان، مشروع يطرح نفسه بشدة على مختلف الصعد، متى كانت بداية ظهور الإسلام السياسي؟
مفاوضات صعبة واتفاق متوازن، هل الاتفاق صفقة ثنائية؟ إنشاء بنك مركزي ذي صيغتين إسلامية وعالمية، ضمانات أساسية لتحقيق أهداف الاتفاق.