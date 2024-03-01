غرائب رمضانية

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تايلند.. طهي الزوجات ليس للأزواج في رمضان

الرجال المسلمون في تايلند يمتنعون عن أكل ما طهته زوجاتهم، ويمنحونه لشخص آخر ليأكله، دليلا على المحبة وحسن الجوار، وأن المانح يمنع نفسه عن أكل زوجته ليبذله للآخرين!

عن البرنامج

برنامج يعكس في حلقاته أبرز وأغرب العادات الرمضانية الموجودة في العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه.

للتعرف على مواعيد البث الحي للبرنامج تصفح، جدول البث الحي.

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بروناي.. يصوم فيها غير المسلمين وسلطانها يعد سحور الصائمين

يتمسك أهالي سلطنة بروناي إحدى أغنى الدول الإسلامية بالعالم، بالكثير من العادات والتقاليد الإسلامية، ومن التقاليد الرمضانية الغريبة فيها مواظبة غير المسلمين على الصيام، احتراما للأكثرية المسلمة.

Published On 16/3/2024
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ضرب الزوجات.. عادة رمضانية غريبة في أوغندا

حلول شهر رمضان وطقوسه لها رونق خاص لكنها لا تخلو من الغرائب وأغرب العادات القديمة عند قبائل اللانغو الأوغندية في رمضان المبارك هو ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار، لتقوم بعدها المرأة بتجهيز المائدة

Published On 13/3/2024
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الشعر الجالب للبركة.. هكذا تستقبل موريتانيا شهر رمضان

يلجأ الرجال والأطفال في موريتانيا إلى قص شعورهم بشكل كامل مع بداية شهر رمضان، تجسيداً لعادة متوارثة في المجتمع الموريتاني، يعتقد الموريتانيون أن الشعر الذي ينبت في رمضان جالب للبركة.

Published On 11/3/2024
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مدة الفيديو 01 minutes 49 seconds