غرائب رمضانية

حلول شهر رمضان وطقوسه لها رونق خاص لكنها لا تخلو من الغرائب وأغرب العادات القديمة عند قبائل اللانغو الأوغندية في رمضان المبارك هو ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار، لتقوم بعدها المرأة بتجهيز المائدة