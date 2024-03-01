غرائب رمضانية

تايلند.. طهي الزوجات ليس للأزواج في رمضان
الرجال المسلمون في تايلند يمتنعون عن أكل ما طهته زوجاتهم، ويمنحونه لشخص آخر ليأكله، دليلا على المحبة وحسن الجوار، وأن المانح يمنع نفسه عن أكل زوجته ليبذله للآخرين!
الرجال المسلمون في تايلند يمتنعون عن أكل ما طهته زوجاتهم، ويمنحونه لشخص آخر ليأكله، دليلا على المحبة وحسن الجوار، وأن المانح يمنع نفسه عن أكل زوجته ليبذله للآخرين!
برنامج يعكس في حلقاته أبرز وأغرب العادات الرمضانية الموجودة في العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه.
يتمسك أهالي سلطنة بروناي إحدى أغنى الدول الإسلامية بالعالم، بالكثير من العادات والتقاليد الإسلامية، ومن التقاليد الرمضانية الغريبة فيها مواظبة غير المسلمين على الصيام، احتراما للأكثرية المسلمة.
حلول شهر رمضان وطقوسه لها رونق خاص لكنها لا تخلو من الغرائب وأغرب العادات القديمة عند قبائل اللانغو الأوغندية في رمضان المبارك هو ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار، لتقوم بعدها المرأة بتجهيز المائدة
يلجأ الرجال والأطفال في موريتانيا إلى قص شعورهم بشكل كامل مع بداية شهر رمضان، تجسيداً لعادة متوارثة في المجتمع الموريتاني، يعتقد الموريتانيون أن الشعر الذي ينبت في رمضان جالب للبركة.