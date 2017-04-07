تساءلت حلقة "في العمق" عن سبب العجز الذي يبدو في موقف واشنطن وحلف الأطلسي في مواجهة النفوذ المتزايد لروسيا في المنطقة؟ وما المدى الذي يمكن أن يصله الصدام الروسي بالغرب؟