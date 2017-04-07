من برنامج: في العمق
الحسابات التركية في سوريا والعراق
ناقشت حلقة "في العمق" أسباب الإصرار التركي على التواجد في العراق وسوريا، وتساءلت: هل جاء تحرك تركيا بعد فوات الأوان؟ وماذا يمكن أن يحقق؟
برنامج سياسي حواري أسبوعي, يقدمه علي الظفيري، يبحث البرنامج في القضايا السياسية والفكرية بعمق وتركيز، ويبحث الأسباب والمآلات والمناهج الكامنة وراء تلك القضايا. يستضيف كبار المفكرين والمحللين لبحث الزوايا المختلفة للقضية المثارة على طاولة النقاش .
ناقشت حلقة "في العمق" أسباب الإصرار التركي على التواجد في العراق وسوريا، وتساءلت: هل جاء تحرك تركيا بعد فوات الأوان؟ وماذا يمكن أن يحقق؟
تساءلت حلقة "في العمق" عن سبب العجز الذي يبدو في موقف واشنطن وحلف الأطلسي في مواجهة النفوذ المتزايد لروسيا في المنطقة؟ وما المدى الذي يمكن أن يصله الصدام الروسي بالغرب؟
طرحت حلقة "في العمق" تساؤلات عديدة بشأن الأبعاد السياسية والعسكرية لمعركة الموصل، لطرد تن...
ناقشت حلقة برنامج "في العمق" تحديات ما بعد الانتخابات النيابية في المغرب، ومستقبل التعايش...
تناول برنامج "في العمق" أجواء العداء للسعودية في الإعلام والكونغرس الأميركي، التي أسفرت عن قانون غاستا الذي يتيح للمواطنين الأميركيين محاكمة دول بدعوى دعمها للإرهاب.
تناول برنامج "في العمق" العلاقات الأميركية السعودية، وسط حديث بعض المراقبين عن تراجع علاقات البلدين نتيجة السياسات الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط.
تناول برنامج "في العمق" تطور الأحداث في اليمن بعد عامين من سقوط صنعاء في يد مليشيات الحوثيين والمخلوع علي صالح.
ناقش برنامج "في العمق" مستقبل العلاقات الخليجية الإيرانية في ظل التدخلات الإيرانية بالشؤون العربية، والخلافات بين طهران والرياض بشأن موسم الحج.
ناقش برنامج "في العمق" رؤية المعارضة للانتقال السياسي بسوريا، ومدى قدرة حلفاء المعارضة على إعادة العملية السياسية إلى مسارها.
طرح برنامج "في العمق" جملة من الأسئلة حول بوصلة السياسات الخليجية، وإلى أين تتجه في ظل التعقيدات الكبيرة؟ وهل يسعى الخليجيون بشكل جاد لمواكبة التغيرات المحيطة بهم؟
تناول برنامج "في العمق" أسباب تزايد التطرف والعنف في عالمنا، وتساءل عن أسباب التطرف وأنواعه، وفيما إذا أصبح العنف أداة سياسية موجهة؟ وما سبل المعالجة؟
تناول برنامج "في العمق" التقارب التركي الأخير مع روسيا وإيران، وآثاره على موقف تركيا من الأزمة السورية وعلاقات أنقرة مع أوروبا والولايات المتحدة.
تناول برنامج "في العمق" الخيارات القادمة في سوريا بعد المعركة التي يخوضها المواطنون السوريون في حلب ضد روسيا والولايات المتحدة والنظام الإيراني وفروعه في دمشق وبيروت.
تناول برنامج "في العمق" ملامح وجه تركيا الجديدة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، وإلى أين تتجه سياسات تركيا داخليا وإقليميا وعلى مستوى علاقاتها مع عواصم القرار في الغرب وخاصة الولايات المتحدة.