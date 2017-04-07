البث الحي

في العمق

عن البرنامج

برنامج سياسي حواري أسبوعي, يقدمه علي الظفيري، يبحث البرنامج في القضايا السياسية والفكرية بعمق وتركيز، ويبحث الأسباب والمآلات والمناهج الكامنة وراء تلك القضايا. يستضيف كبار المفكرين والمحللين لبحث الزوايا المختلفة للقضية المثارة على طاولة النقاش .

المزيد من الحلقات

من برنامج: في العمق

لماذا ارتبط التطرف بالإسلام؟

تناول برنامج "في العمق" أسباب تزايد التطرف والعنف في عالمنا، وتساءل عن أسباب التطرف وأنواعه، وفيما إذا أصبح العنف أداة سياسية موجهة؟ وما سبل المعالجة؟