ناقشت حلقة (2020/4/17) من برنامج "عن السينما" عن الديكورات في الفن السابع وكيف تعمل على شد المشاهد، وإيصالها للتواصل البصري مع الجمهور.
برنامج عن صناعة السينما يحكي عن تاريخها ومستقبلها، تقنياتها القديمة والجديدة، قصصها التي ألهمت الناس، وإبداع صناعها ومعاناتهم. ويسلط الضوء على كل ما يدور خلف
ناقشت حلقة (2020/4/17) من برنامج "عن السينما" عن الديكورات في الفن السابع وكيف تعمل على شد المشاهد، وإيصالها للتواصل البصري مع الجمهور.
استعرضت حلقة (2020/4/10) من برنامج "عن السينما" أبرز مراحل انتقال مشاهدة الأفلام من قاعات السينما إلى البيوت، ومن ظهور مشغل الفيديو إلى الأقراص الرقمية، فثورة البث عبر الإنترنت.
تناولت حلقة (2020/3/27) من برنامج "عن السينما" رحلة المخرج فرانسيس كوبولا من بداياته إلى ...
سلطت حلقة (2020/3/20) من برنامج "عن السينما" الضوء على الأفلام الغنائية، وعرضت تاريخ نشأت...
سلطت حلقة (2020/3/13) من برنامج "عن السينما" الضوء على إعادة إنتاج الأفلام القديمة، وكيف تعيد شركات الإنتاج صناعة أفلامها القديمة مستخدمة التقنيات الحديثة التي دخلت عالم الإنتاج السينمائي.
سلطت حلقة (2020/3/5) من برنامج "عن السينما" الضوء على أسرار "الثنائيات الفنية" في عالم السينما، وتناولت قصة الثنائي "الرهيب" مارتن سكور سازي وروبرت دي نيرو.
سلطت حلقة (2020/2/28) من برنامج "عن السينما" الضوء على تصوير الفن السابع حقائق الأمراض النفسية، وهل كانت دقيقة؟ والتغيير في سلوكيات وتفاصيل هذه الحالات لدواع فنية؟
واصلت حلقة (2020/2/21) من برنامج "عن السينما" عرض التيمات العشر التي تعتبر مشكلة تواجه صناع السينما وجماهيرها من خلال القصص المكررة، وقد استعرضت الحلقة السابقة خمسا منها.
سلطت حلقة (2020/2/14) من برنامج "عن السينما" الضوء على أكبر مشكلة تواجه صناع السينما وجماهيرها من خلال القصص المكررة، واستعرضت خمسا من هذه القصص العشر المكررة في عالم السينما.
سلط برنامج "عن السينما" الضوء على تاريخ جائزة الأوسكار، الحدث الأضخم في عالم السينما.
سلطت حلقة (2020/1/31) من برنامج "عن السينما" الضوء على أفلام المخرج البريطاني ألفريد هيتشكوك، والذي ما زال يحتفظ بلقب سيد التشويق رغم تطور تقنيات صناعة السينما وضخامة الميزانيات.
تحدثت حلقة (2020/1/24) من برنامج "عن السينما" عن أفلام الرسوم المتحركة، ولماذا ينجذب إليها الكبار والصغار على حد سواء.
تناولت حلقة (2020/1/17) من برنامج "عن السينما" علاقة الألوان بالفن السابع، وكيف طور صناع السينما طرق التلوين عبر السنوات.
لماذا تحب الجماهير متابعة أفلام الرعب؟ سؤال شغل الباحثين طويلا، حلقة (2020/1/10) من برنامج "عن السينما" حاولت الإجابة عن هذا السؤال.