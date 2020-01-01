عن السينما

عن البرنامج

برنامج عن صناعة السينما يحكي عن تاريخها ومستقبلها، تقنياتها القديمة والجديدة، قصصها التي ألهمت الناس، وإبداع صناعها ومعاناتهم. ويسلط الضوء على كل ما يدور خلف