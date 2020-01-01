البث الحي

عن السينما

عن البرنامج

برنامج عن صناعة السينما يحكي عن تاريخها ومستقبلها، تقنياتها القديمة والجديدة، قصصها التي ألهمت الناس، وإبداع صناعها ومعاناتهم. ويسلط الضوء على كل ما يدور خلف

من برنامج: عن السينما

كيف انتقلت السينما من الشاشات الكبيرة إلى الصغيرة فثورة البث عبر الإنترنت؟

استعرضت حلقة (2020/4/10) من برنامج "عن السينما" أبرز مراحل انتقال مشاهدة الأفلام من قاعات السينما إلى البيوت، ومن ظهور مشغل الفيديو إلى الأقراص الرقمية، فثورة البث عبر الإنترنت.

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من برنامج: عن السينما

بينها ترنيمة عيد الميلاد وروبن هود.. لماذا يتم إعادة إنتاج الأفلام؟

سلطت حلقة (2020/3/13) من برنامج "عن السينما" الضوء على إعادة إنتاج الأفلام القديمة، وكيف تعيد شركات الإنتاج صناعة أفلامها القديمة مستخدمة التقنيات الحديثة التي دخلت عالم الإنتاج السينمائي.