خطة يمين ألمانيا لترحيل "الغرباء" في ميزان انتخابات 2025

صور التقطت بكاميرا سرية لاجتماع سري عقده أقطاب حزب البديل الألماني في فندق على بحيرة ليبنتز ببوتسدام لبحث ترحيل ملايين الألمان من أصول أجنبية المصدر موقع كوريكتيف
صور التقطت بكاميرا سرية لاجتماع أقطاب حزب البديل الألماني ويمينيين آخرين سرا في فندق على بحيرة ليبنتز ببوتسدام في نوفمبر/تشرين الثاني لبحث ترحيل ملايين الألمان من أصول أجنبية (موقع كوريكتيف)
صور التقطت بكاميرا سرية لاجتماع أقطاب حزب البديل الألماني ويمينيين آخرين سرا في فندق على بحيرة ليبنتز ببوتسدام في نوفمبر/تشرين الثاني لبحث ترحيل ملايين الألمان من أصول أجنبية (موقع كوريكتيف)
ناصر جبارة
27/4/2024

في يوم بارد من أيام يناير/كانون الثاني 2024، عادت لوس، ابنة الأحد عشر عاما، من مدرستها على غير عادتها مرتبكة خائفة ولديها أسئلة كثيرة حول قضية عصية على الفهم بالنسبة لطفلة في عمرها.

أحد الأسئلة التي شغلتها خلال نقاش طويل مع العائلة انتهت الإجابة عليه بالبكاء: هل ستأتي معي ومع أمي إلى الأرجنتين عندما يقرر حزب يمني متطرف يدعى "البديل" ترحيلنا من ألمانيا؟

ابتسم الأب وحاول طمأنتها بالقول إن ذلك لن يحدث وانتهى النقاش.

لوس بقيت قلقة رغم هذه التطمينات التي جاءت بعد يوم غير عادي في مدرسة "فيربيلينزي" (Werbellinsee) الواقعة في حي "شونِبرغ" وسط برلين. ففي هذا اليوم، قررت إحدى المدرسات اغتنام فرصة الفطور لمناقشة قضية تشغل ألمانيا منذ أسابيع. شغّلت التلفزيون واختارت البرنامج الإخباري "لوغو" الذي تخصصه قناة الأطفال "كيكا" للتعريف بالقضايا السياسية، وغادرت الصف كعادتها.

بعد انتهاء البرنامج، عادت المعلمة إلى الصف لتسأل طلابها عن رأيهم فيه ولتناقشهم حول محتواه. ورغم أن موضوع هذا البرنامج بدا وكأنه أكبر من أعمار التلاميذ، فإن المدارس في ألمانيا لا تتردد في غالب الأحيان في مناقشة مواضيع سياسية معقدة خاصة عندما يطفو نقاش سياسي ساخن على سطح القضايا التي تشغل الرأي العام.

المصدر : الجزيرة