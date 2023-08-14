جون بولتون: تردد بايدن أضر بالهجوم الأوكراني المضاد

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقالا لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون ألقى فيه اللوم على ما قال إنه تردد الرئيس الأميركي جو بايدن في تأخر هجوم أوكرانيا المضاد، في حين تناولت صحيفة "نيويورك تايمز" قضية تأخر مقاتلات "إف-16" في المشاركة في القتال مع القوات الأوكرانية، وتساءلت عما إذا كانت مشاركتها ستحدث فرقا في الهجوم؟

وقال بولتون إن إدارة بايدن مشلولة بسبب الخوف من التصعيد الروسي وسعيها فقط لدرء الهزيمة، مشيرا إلى أن الأوكرانيين لا يفتقرون إلى الشجاعة أو المثابرة، وحققوا نجاحا لافتا للنظر، وإن الأمر يتطلب أن تقوم واشنطن بإعادة صياغة إستراتيجيتها.

وأضاف أن الحل ليس وقف إطلاق النار والتفاوض، كما يدافع البعض في الغرب، فإذا وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ذلك، فإنه سيفعل ذلك في الوقت الذي يختاره. ومن المرجح أن يقترح وقف إطلاق النار إذا احتوت موسكو هجمات كييف بحلول أوائل الخريف، بهدف محاولة الفوز خلال المفاوضات بما فشلت القوات المسلحة الروسية في القيام به في ساحة المعركة. ومن شأن قبول هذا العرض أن يؤدي إلى تقسيم أوكرانيا بحكم الأمر الواقع، وهو اقتراح غير مقبول بالنسبة لكييف وجيرانها في أوروبا الشرقية.

وأشار بولتون إلى أنه لا يوجد دليل على أن روسيا لديها القدرة العسكرية التقليدية لتهديد حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو الرغبة في شن ضربة نووية. ورغم التهديدات النووية المتكررة لموسكو، أكد جهاز الاستخبارات في شهادة الكونغرس أن القدرات النووية لروسيا لم تتحول مرة واحدة نحو الوضع التشغيلي؛ لقد كان بوتين يخادع، والاستسلام للخداع يمنحه بالضبط ما يريده من دون تكلفة.

وختم بولتون مقاله بالقول إنه يجب على البيت الأبيض إجراء تصحيحات في منتصف الطريق لأخطائه الإستراتيجية خلال 18 شهرا الماضية إذا توفر له تعزيز الدعم الأميركي لأوكرانيا وتوسيع التحالف المناهض لروسيا. لقد حان الوقت للتحرك.

مقاتلات إف-16

وفي السياق نفسه، تناول تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قضية تأخر مقاتلات "إف-16" في المشاركة في القتال مع القوات الأوكرانية، خاصة خلال الهجوم المضاد الذي بدأ قبل شهرين، وتساءلت عما إذا كانت مشاركتها ستحدث فرقا في الهجوم؟

يقول التقرير إن معظم الخبراء العسكريين يشكون في أن مقاتلات "إف-16" كانت ستحدث فرقا ذا بال، ويؤكدون إنه لا يزال بإمكان كييف أن تتفوق على القوات الروسية من دونها.

وأضاف أن القوات الأوكرانية كانت تستعد للهجوم "منذ سنوات" من خلال تعلم كيفية القتال مثل جيوش الناتو، بمزيج من المشاة والمدفعية والعربات المدرعة والقوة الجوية.

وقال مسؤولون حاليون وسابقون في أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك محللون دفاعيون غربيون، في مقابلات الأسبوع الماضي مع نيويورك تايمز؛ إنه ومن دون مقاتلات "إف-16" فإن القوات الأوكرانية يمكنها التفوق؛ إذ إنها تشن الهجوم من أرضها مع وابل من نيران المدفعية وضربات الطائرات المسيرة.

وقال التقرير إنه ورغم تأكيد الخبراء والمسؤولين، فإن القوات الأوكرانية لم تحدث اختراقات كبيرة، ويبدو أن ذلك سيكون أكثر صعوبة من دون الطائرات.

لكن التقرير نسب إلى فيليب بريدلوف الجنرال المتقاعد في سلاح الجو الأميركي والقائد السابق لحلف الناتو قوله إن الاختراقات يجب أن تحدث من دون "إف-16″، و"أعتقد أنهم يستطيعون ذلك".





تكتيكات الأسلحة المشتركة

وفسر بريدلوف عدم حدوث اختراقات أوكرانية رغم استخدامهم تكتيكات الأسلحة المشتركة بعدم حصول الأوكرانيين على الأدوات التي لدى الغربيين عند تطبيق هذه التكتيكات.

وقال بريدلوف إن هناك "فائدة كبيرة" للقوات الأوكرانية لتعلم ونشر تكتيكات الأسلحة المشتركة التي تشكل العمود الفقري للحرب البرية الحديثة، بالنظر إلى أنها "ستكون قابلة للتطبيق في العديد من المراحل المختلفة لما تفعله، بغض النظر عن أي شيء".

وشكك مسؤول في إدارة بايدن الأسبوع الماضي في أن تكون القوات الأوكرانية قادرة على تقديم الدعم لقواتها البرية حتى لو كانت تمتلك طائرات "إف-16". وتحدث هذا المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية أصبحت ذات حساسية للأوكرانيين.

تخلوا عن تكتيكات الناتو

وبعد أن تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في وقت مبكر من الهجوم المضاد من خلال محاولة اتباع نهج الأسلحة المشتركة، قرر بعض قادتها العسكريين التخلي عن المحاولة والعودة إلى التكتيكات التي يعرفونها بشكل أفضل: إطلاق المدفعية والصواريخ لإضعاف القدرة القتالية لروسيا في حرب الاستنزاف.

ولم يكن ذلك مفاجأة كاملة للخبراء العسكريين الذين قالوا إن المشاكل تجاوزت غياب القوة الجوية؛ فالعقيد المتقاعد ستيف بويلان، طيار مدرب بالجيش الأميركي ومتحدث سابق باسم مركز الأسلحة المشتركة للجيش في فورت ليفنوورث؛ قال إن الأمر استغرق سنوات حتى تتعلم القوات الأميركية "كيفية القيام بذلك بشكل فعال، وليس في منتصف القتال".

وكما يوحي اسمها، تجمع طريقة القتال الحديثة بين قوات المشاة والدبابات المدرعة ونيران المدفعية الأرضية والقوة الجوية في محاولة للسيطرة على جميع مجالات الحرب البرية. وقال بويلان إن التكتيكات تم تطويرها كطريقة أفضل للقتال بعد حرب الخنادق الدموية في الحرب العالمية الأولى، ولكن لم يكن حتى حرب الخليج 1990-91 أن القوات الأميركية قاتلت في وحدات الأسلحة المشتركة كما يتم نشرها اليوم.

وأضاف بويلان أن القتال من دون أحد العناصر -مثل القوة الجوية في حالة أوكرانيا- قد يجبر الوحدات على التكيف، لكن "أظن أنهم سيأخذون تعليماتنا وتدريبنا وتكتيكاتنا كخط أساسي ويعدلونها بما يناسبهم بشكل أفضل".

وكما هي الحال، قال بريدلوف إن الجيش الأوكراني هو بالفعل واحد من أفضل الجيوش تجهيزا والأكثر اختبارا للمعركة في أوروبا. وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خطط الحصول على طائرات حربية غربية تمضي قدما، مضيفا "ليس لدي شك في أن طائرات إف-16 ستكون في سمائنا".