الخرطوم- يواجه القطاع الصحي في العاصمة السودانية الخرطوم حالة غير مسبوقة من التردي وتحذيرات من انهياره بسبب الصراع المسلح المتواصل بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، من دون أي بارقة أمل لوقفه رغم الإعلان 5 مرات عن هدن إنسانية تسمح بفتح ممرات إنسانية، وتمكن الفرق الصحية من مواراة مئات الجثث الملقاة على الطرقات، لكن أيا من ذلك لم يحدث.

وتقع أغلب المستشفيات الحكومية والخاصة في قلب العاصمة السودانية حيث تدور المواجهات العنيفة في محيط القيادة العامة والقصر الرئاسي؛ مما جعل المنشآت الصحية هدفا لا يمكن تجاوزه في سياق الحصول على الأفضلية الميدانية في القتال المستخدم فيه مختلف أساليب القتال، بما فيها القصف بالطائرات والمدافع والأسلحة الثقيلة.

ويروي أطباء ومرافقو مرضى للجزيرة نت لحظات من الرعب والفزع عاشوها خلال أيام الحرب الأولى قبل أن يضطروا لإخلاء المشافي من المرضى بعد تعرضها للقصف والسيطرة عليها من قبل قوى مسلحة واتخاذها مكانا لتوجيه العمليات الحربية.

ويقول مصعب علي (طبيب بمستشفى حكومي في الخرطوم) إن إدارة المستشفى اتخذت قرارا بإخلائه بعد 4 أيام من اندلاع المواجهات، رغم أن العشرات من المرضى كانوا في وضع حرج، وبعضهم في العناية المكثفة، حيث تقرر نقلهم لمستشفيات بعيدة عن مناطق القتال عقب تعرض المبنى لقصف مدمر.

ولا يتردد مصعب في وصف الوضع الحالي بأنه انهيار فعلي للمؤسسات العلاجية بعد شح المواد الطبية وتزايد الطلب على الخدمات الصحية بسبب العدد الكبير من الجرحى الوافدين على المستشفيات، في وقت تنقطع فيه خدمات الكهرباء والمياه، كما يعجز متعهدو الوجبات الغذائية المخصصة للمرضى عن إيصالها بسبب المهددات الأمنية في الشوارع.

وتروي مرافقة لوالدتها في مستشفى خاص شرق الخرطوم للجزيرة نت لحظات لا توصف من الخوف والفزع عاشوها بعد سقوط 3 قذائف على المستشفى، وقرر بعدها الأطباء إخلاءه، خاصة مع انعدام الوقود المشغل لمولدات الكهرباء ونقص الغذاء، وتضيف أنه "في الليلة الأخيرة قبل مغادرتنا أطعموا أمي -التي كانت في العناية الوسيطة- بعض الكاسترد والبسكويت"، وتشير إلى أن الأطباء كانوا يبدلون ملابسهم التي تدل على هوياتهم بعد أن هاجمت قوات الدعم السريع مرافق أخرى واقتادت زملاءهم بالقوة لعلاج مصابيهم.

وكشفت نقابة الأطباء -في وقت سابق- عن مقتل 9 من الأطباء وطلاب بكليات الطب خلال الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع، كما أكدت في أحدث تقاريرها أمس الأحد خروج 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات عن الخدمة.

ومن أصل 85 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 61 مستشفى متوقفا عن الخدمة، و25 تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم إسعافات أولية فقطن وهي مهددة بالإغلاق أيضا بسبب نقص الكوادر والإمدادات الطبية والتيار الكهربائي والماء.

وتعرض مستشفى البراحة بالخرطوم للقصف أمس الأحد وفقا لنقابة الأطباء التي أحصت تعرض 16 من المؤسسات العلاجية للقصف، في حين أخلي 19 منها قسريا، كما أشارت إلى الاعتداء على 16 سيارة إسعاف، ولم يسمح لبعضها بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات.

وقال المتحدث باسم الجيش -في بيان أمس الأحد- إن ما وصفهم بمتمردي الدعم السريع حولوا مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات بعد إخلائه من المرضى، بمن فيهم الحالات الحرجة بالعناية المكثفة.

والعاصمة لم تكن استثناء؛ فالحرب الضارية امتدت لعدة ولايات، وهو ما انعكس على المرضى والمستشفيات في تلك المناطق، حيث طال القصف والإغلاق 4 من مستشفيات الأبيض (عاصمة ولاية شمال كردفان)، كما توقفت الخدمة في مستشفى الجنينة التعليمي (غرب دارفور) بعد الاعتداء عليه، وتوقفت الخدمة كذلك بمستشفى الضمان في مدينة مروي بالولاية الشمالية، وفي الفاشر بولاية شمال دارفور توقفت الخدمة بمشفاها التعليمي والخاص بالأطفال والنساء والتوليد.

ويجزم اختصاصي التخدير والعناية المكثفة بمستشفى سوبا الجامعي بالخرطوم هيثم مكاوي بأن النظام الصحي يمضي بقوة إلى "كارثة إنسانية كبيرة" ستظهر في الأيام المقبلة، ويلخص -في حديثه للجزيرة نت- ملامحها في عدة محاور، أهمها القدرة على التعامل مع الأمراض أو إسعاف المصابين، ويضيف أن "المستشفيات الحكومية تكاد تكون خارج الخدمة تماما، ونستعيض عنها ببعض المستشفيات الخاصة التي قبلت التنسيق بتقديم خدمات مجانية".

ويردف "حتى القطاع الخاص تضرر لأن أحد أطراف الأزمة قرر تحويل المستشفيات لمراكز قيادة ميدانية أو مستشفيات خاصة به في نهج متكرر وتعد على الإسعافات وترهيب الأطباء؛ وهذا أسهم في زيادة الأزمة".

ويلفت مكاوي إلى أن المنظومة الصحية أصلا مركزية، وحال أصاب الشلل المركز كما حصل في مستشفيات الخرطوم وأم درمان تخرج كل المنظومة الأساسية، وتجرى الآن محاولات -كما يقول- لتقديم الخدمات في الأطراف بمستشفى بشائر (جنوب الخرطوم) الذي يعمل بطاقة غير كاملة، كذلك نقل الخدمة إلى المستشفى التركي، وهو من المشافي الثانوية.

ويتابع أنه "لو كانت هناك فرصة لإنقاذ مصابين وتوفرت لهم معابر آمنة فلا سبيل لإيصالهم إلى مستشفى".

First shipment of life-saving humanitarian aid arrives in Port #Sudan, for Sudanese hospitals and the Sudan Red Crescent Society volunteers providing medical care to those wounded in the fighting👇 https://t.co/lptncGCxkg

— ICRC (@ICRC) April 30, 2023