إسطنبول – رغم الآثار المدمرة التي أحدثها الزلزال الذي ضرب مدن جنوب وسط تركيا وشمال سوريا، لكنه كان متوقعا وفقا للعديد من المختصين، في حين يتخوف علماء وخبراء من وقوع زلازل أخرى بنفس الشدة وبقوة تدميرية عالية، داعين إلى أخذ الحذر في المناطق عالية الكثافة السكانية والسيطرة على السدود.

بلغت قوة الزلزال فجر اليوم الاثنين 7.8 درجات على مقياس ريختر، وتبعته عشرات الهزات الارتدادية وصل بعضها إلى قوة 6.7 درجات، مسببة المزيد من الدمار ومخلفة المزيد من القتلى والمصابين.

وحذرت وكالة الطوارئ والكوارث الحكومية "آفاد" من المزيد من الهزات الارتدادية التي قد يرقى بعضها إلى قوة زلازل بشدة تتراوح بين 6.5 و6.7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف خبراء الزلزال بأنه الأكبر في تاريخ تركيا منذ زلزال عام 1999 المدمر، الذي ألحق أضرارا كبيرة بمدينة إسطنبول وولاية "كوجالي" التي احتضنت مركز الزلزال.

ورغم فداحة الخسائر التي تسبب بها الزلزال الأخير جنوب تركيا، فإنه لم يكن مفاجئا بالنسبة للعديد من الجيولوجيين الأتراك وخبراء الزلازل، الذين لم يفتؤوا يحذرون خلال السنوات القليلة الماضية من زلازل مدمرة، وإن كانت معظم التحذيرات تتجه إلى مدينة إسطنبول، بسبب الكثافة السكانية العالية فيها، والتي تجعل أي زلزال كبير فيها يهدد أرواح الملايين.

وصدرت بعض التحذيرات المماثلة خلال الأيام الماضية من احتمالية حدوث زلزال في المنطقة التي شهدت زلزال "كهرمان مرعش" تحديدا.

وكان مركز "إس إس جي إي أو إس" (SSGEOS) المختص بالتنبؤ بالزلازل، قد حذر في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي من احتمالية حدوث نشاط زلزالي قوي في تلك المنطقة، وأعاد الكثيرون مشاركة تلك التغريدات بعد وقوع الزلزال.

ويخترق تركيا صدعان رئيسيان، الأول هو صدع شمال الأناضول ويمتد من أطراف بحيرة "وان" في أقصى الشرق إلى إسطنبول غربا. في حين ينطلق الثاني من نقطة الالتقاء مع صدع شمال الأناضول شرقا ويمتد جنوب شرق عبر ولايات "بينغول وإلازيغ وكهرمان مرعش" وصولا إلى "هاتاي".

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023