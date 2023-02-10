نيوزويك: المسيرات الإيرانية لروسيا عُدلت لتناسب احتياجات حرب بوتين

أوردت مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية تقريرا جديدا نشرته منظمة أبحاث التسليح في الصراعات (Conflict Armament Research) عن تعديل إيران طائراتها المسيرة التي قدمتها لروسيا لتلبية احتياجات الرئيس فلاديمير بوتين و"ضمان أقصى ضرر للأهداف الحيوية".

وكانت المنظمة المذكورة، ومقرها بريطانيا، قد نشرت تقريرها أمس الخميس عن المسيّرات "شاهد-131" التي يعتقد أن روسيا تستخدمها في حربها المستمرة على أوكرانيا.

وقال التقرير إنه "في يناير/كانون الثاني 2023 وثق فريق تحقيق ميداني تابع لمنظمة أبحاث التسليح في الصراعات الرأس الحربي للمسيرة شاهد-131 ذات الاستخدام الواحد. وهذه هي المرة الأولى التي نُشر فيها تحليل لهذه الرؤوس الحربية في المجال العام. ويظهر تحليل المنظمة أن هذا الرأس الحربي متعددة الأغراض صُمم لضمان أقصى ضرر للأهداف مثل البنية التحتية الحيوية، في حين يكون له أيضا تأثير كبير على القدرة على بذل جهود الإصلاح السريع".

وأشارت المجلة إلى أنه كانت هناك تقارير عديدة عن قيام إيران بتزويد روسيا بمسيرات شاهد 131 و136.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية، بدا المركز التحقيق في المسيرات "شاهد-131″ الشهر الماضي، بعد العثور على رأس حربي غير منفجر في منطقة أوديسا الأوكرانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد التقرير بأن المسيرات يبدو أنها عُدلت لتلائم الرؤوس الحربية متعددة التأثير، و"ربما صممت خصيصا للهجمات على أهداف كبيرة مثل البنية التحتية للطاقة".