هولندا تكشف عن خريطة تُحيي البحث عن كنز نازي منسي

قالت مجلة لوبوان (Le Point) الفرنسية إن الأرشيف الوطني الهولندي كشف النقاب عن خريطة مرسومة باليد، يزعم أنها تشير إلى موقع كنز مخبأ خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك تحت عنوان "تلميحات إلى الكنز النازي الذي لم يتم العثور عليه والذي يعتقد أنه مدفون بالقرب من أومرين في هولندا".

ومن بين 1300 وثيقة أفرجت عنها هيئة الأرشيف الوطني الهولندي بداية 2023 كما تفعل كل عام، جذبت خريطة الكنز هذه انتباه صحيفة إلباييس (El Pais) الإسبانية، لما تثيره من أسئلة بسبب هذا الرسم البسيط الذي يعد بكنز خبأه الجنود النازيون قبل التحرير مباشرة، إلا أن يكون الأمر مجرد خرافة.

ويعود أصل هذا الكنز المدفون -حسب الأرشيف الوطني- إلى عام 1944، عندما دمرت قنبلة جدران خزائن بنك روتردامش بأرنهيم قرب أومرين، أثناء قصف الحلفاء هولندا، مما ألقى بمحتويات الخزائن من مجوهرات وأحجار كريمة وساعات فاخرة في الشوارع.

وقد قام 3 جنود ألمان كانوا في الموقع بجمع هذه الكنوز ونقلها إلى أومرين، قبل أن يقرروا -تحت ضغط تقدم الحلفاء- دفنها مع فكرة استعادتها لاحقا، إلا أن اثنين منهم ماتا قبل نهاية الحرب، والثالث لم يتم التعرف عليه.

وأشارت لوبوان إلى أن هذه الرواية هي التي قالها مالك الخريطة هيلموت الذي ساعد في عمليات البحث غير المثمرة التي نظمتها السلطات الهولندية للحصول على الكنز، إلا أن يكون هيلموت قد اخترع قصة الكنز أو أن شخصا ما عثر عليه وأخذه.

وختمت الصحيفة بشهادة المؤرخ جوست روزندال الذي قال إنه لم يتم قصف أي بنك قبل وصول الحلفاء إلى أرنهيم، ولكن عدة بنوك تعرضت للنهب خلال تلك الفترة.