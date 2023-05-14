انتخابات تركيا والعالم العربي.. حسابات ورهانات

كيف تؤثر الانتخابات التركية على مستقبل العلاقات التركية العربية؟

بعد أمس

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عن كثب، تراقب معظم دول المنطقة العربية مجريات الانتخابات التركية، والسؤال الملح من سيفوز في انتخابات توصف بالمصيرية؟

انتخابات لا تقتصر تأثيرات نتائجها المحتملة على الداخل التركي فقط، بل قد تمتد عواقبها إلى دول الجوار في ظل سياقات إقليمية ودولية متغيرة.

فما أهمية الانتخابات التركية للدول العربية؟ وما انعكاساتها على مستقبل العلاقات التركية العربية؟ وما التحديات التي تواجه سياسة تركيا الخارجية تجاه المنطقة العربية بعد انتخابات 2023؟

الإعلامية آمال العريسي وضيفها د.عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.