من يُحدد السياسة الخارجية الأمريكية؟

من يحدد السياسة الخارجية الأمريكية؟ وهل فكرة "الدولة العميقة" مُجرد مزايدة ترامبية؟ وهل اختلفت سياسة بايدن الخارجية عن سلفه ترامب؟

بعد أمس

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خلال فترة رئاسته، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى وجود "دولة عميقة" تُحرك أجندات واشنطن الخارجية.

يختلف الكثيرون على المصطلح، فالسياسة الخارجية الأمريكية نتاج تقاطع المصالح بين مجمع صناعي عسكري وجهات نفوذ وتأثير.

فمن يحدد السياسة الخارجية الأمريكية؟ وهل فكرة "الدولة العميقة" مُجرد مزايدة ترامبية؟ وهل اختلفت سياسة بايدن الخارجية عن سلفه ترامب؟

لمناقشة هذه الأسئلة، تستضيف روعة أوجيه، الدكتور عدنان الهياجنة، أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الأمريكي.