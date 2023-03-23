هل يمكن أن يتسبب الإنسان بالزلازل؟

ماذا يقول العلم عن علاقة النشاط البشري بالزلازل؟ هل من حالات ثبت فيها ذلك التأثير؟ وما مدى واقعية نظريات المؤامرة الشائعة هذه الأيام؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

هل الفعل البشري قادر على التسبب بالزلازل فعلاً؟ هذا السؤال كثر طرحه مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعية بعد أن تعددت نظريات المؤامرة عن زلزال سوريا وتركيا.

فماذا يقول العلم عن علاقة النشاط البشري بالزلازل؟ هل من حالات ثبت فيها ذلك التأثير؟ وما مدى واقعية نظريات المؤامرة الشائعة هذه الأيام؟

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي البروفيسور أحمد الملاعبة أستاذ الجيولوجيا والبيئة لتصحيح بعض المفاهيم التي شاعت مؤخرا عن مسببات زلزال سوريا وتركيا.