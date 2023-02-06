هل تغير دبابات الغرب موازين القوى في أوكرانيا؟

ما الذي يحدث في أوكرانيا اليوم؟ وما القيمة الاستراتيجية لتحالف الدبابات الغربي؟ وهل يطيل ذلك أمد الحرب أم يسرع بإنهائها؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

يمرُّ عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا، إثر إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "عملية عسكرية خاصة"، فيما ظنَّ العالم أنّها حرب خاطفة ستضع العاصمة كييف في أحضان الدب الروسي حضن سريعا.

ومع بداية العام الجديد 2023، أعلن الغرب عزمه إرسال وابل من الدبابات إلى أوكرانيا، ما اعتبره البعض بداية مرحلة جديدة من الحرب.

فما الذي يحدث في أوكرانيا اليوم؟ وما القيمة الاستراتيجية لتحالف الدبابات الغربي؟ وهل يطيل ذلك أمد الحرب أم يسرع بإنهائها؟

في حوارٍ شيق في هذه الحلقة من بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الزميل عمر الحاج، الصحافي في شبكة الجزيرة؛ لينقل لنا آخر تطورات المعارك، ويقدم أبرز الخلاصات والتوقعات لمسار الحرب بعد مرور عامٍ عليها.