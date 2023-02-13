الدبلوماسية في زمن الكوارث

تتجاوز بعض الدول خلافاتها السياسية، ويهرع الجميع لإظهار التعاطف. مشهد يثير الكثير من التساؤلات؛ فهل هذه ظاهرة صحيّة؟ وهل يمكن البناء عليها لترميم العلاقات السياسية؟ وأين هي تلك الدبلوماسية في حالة زلزال تركيا وسوريا؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

دبلوماسية استثنائية تظهر في وقت الأزمات الإنسانية، كما هو الحال اليوم، إثر الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

تتجاوز بعض الدول خلافاتها السياسية، ويهرع الجميع لإظهار التعاطف.

مشهد يثير الكثير من التساؤلات؛ فهل هذه ظاهرة صحيّة؟ وهل يمكن البناء عليها لترميم العلاقات السياسية؟ وأين هي تلك الدبلوماسية في حالة زلزال تركيا وسوريا؟

روعة أوجيه تطرح هذه الأسئلة وغيرها، في حلقة جديدة من "بعد امس"، على الدكتور سلطان بركات، مؤسس مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة.