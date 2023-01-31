لماذا يقلق العالم من تراجع سكان الصين؟

الإعلامية آمال العريسي تناقش أسباب تراجع عدد سكان الصين وتداعياته مع ضيفها الدكتور محمد فرج أستاذ علم الاجتماع المتخصص في الديمغرافيا والتحولات السكانية

بعد أمس

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للمرة الأولى منذ المجاعة الكبرى في مطلع ستينيات القرن الماضي، تراجع سكاني في الصين يوشك أن يفقد بلد المليار وأربع مائة مليون نسمة تصنيف أكبر دولة من حيث السكان في العالم.

منعطف ديمغرافي تاريخي تتجاوز تداعياته حدود الصين وقد تمتد لباقي العالم.

فكيف حدث ذلك للتنين الصيني؟ وما تأثير الانكماش السكاني على الاقتصاد الصيني والعالمي؟ وهل تتمكن الصين من عكس مسار التدهور الديمغرافي؟

الإعلامية آمال العريسي تناقش أسباب تراجع عدد سكان الصين وتداعياته مع ضيفها الدكتور محمد فرج أستاذ علم الاجتماع المتخصص في الديمغرافيا والتحولات السكانية.