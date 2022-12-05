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شركات|اقتصاد|الولايات المتحدة الأميركية

صناعة الملياردير

ما قصة الملياردير النجم؟ ألم يكن هناك شركات سيارات كهربائية قبل "تسلا"، ومواقع تواصل اجتماعي قبل فيس بوك ومارك زوكربيرغ؟ أم أن كل شيء يتم بأمر الحكومة الأمريكية ودعمها؟ 

ADELAIDE, AUSTRALIA - SEPTEMBER 29: SpaceX CEO Elon Musk speaks at the International Astronautical Congress on September 29, 2017 in Adelaide, Australia. Musk detailed the long-term technical challenges that need to be solved in order to support the creation of a permanent, self-sustaining human presence on Mars. (Photo by Mark Brake/Getty Images) (غيتي إيميجز)
5/12/2022

ربما هناك أسئلة كثيرة تدور في رأسك، كيف ارتفعت ثروة إيلون ماسك من 200 مليون دولار عام 2011 إلى 14 مليار دولار عام 2015؟ ومن صوره على أساس أنه شخص استثنائي وعبقري وقدوة لكل الشباب للمراهنة عليه في مجال الأعمال؟ لكم أن تتخيلوا أن ثروة إيلون ماسك ارتفعت من 20 مليار دولار عام 2019 إلى 200 مليار دولار عام 2021، نعم فقط في عامين زادت ثروته 180 مليار دولار… هذا قبل أن يشتري تويتر.

 فما قصة الملياردير النجم؟ ألم يكن هناك شركات سيارات كهربائية قبل "تسلا"، ومواقع تواصل اجتماعي قبل فيس بوك ومارك زوكربيرغ؟ أم أن كل شيء يتم بأمر الحكومة الأمريكية ودعمها؟

 للنقاش حول هذه النقاط وغيرها، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الباحث الاقتصادي في جامعة كارلتون الكندية، أحمد أبو الطرابيش، في هذه الحلقة من بعد أمس، عبر الجزيرة بودكاست.

المصدر : الجزيرة