صناعة الملياردير

ما قصة الملياردير النجم؟ ألم يكن هناك شركات سيارات كهربائية قبل "تسلا"، ومواقع تواصل اجتماعي قبل فيس بوك ومارك زوكربيرغ؟ أم أن كل شيء يتم بأمر الحكومة الأمريكية ودعمها؟

ربما هناك أسئلة كثيرة تدور في رأسك، كيف ارتفعت ثروة إيلون ماسك من 200 مليون دولار عام 2011 إلى 14 مليار دولار عام 2015؟ ومن صوره على أساس أنه شخص استثنائي وعبقري وقدوة لكل الشباب للمراهنة عليه في مجال الأعمال؟ لكم أن تتخيلوا أن ثروة إيلون ماسك ارتفعت من 20 مليار دولار عام 2019 إلى 200 مليار دولار عام 2021، نعم فقط في عامين زادت ثروته 180 مليار دولار… هذا قبل أن يشتري تويتر.

فما قصة الملياردير النجم؟ ألم يكن هناك شركات سيارات كهربائية قبل "تسلا"، ومواقع تواصل اجتماعي قبل فيس بوك ومارك زوكربيرغ؟ أم أن كل شيء يتم بأمر الحكومة الأمريكية ودعمها؟

للنقاش حول هذه النقاط وغيرها، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الباحث الاقتصادي في جامعة كارلتون الكندية، أحمد أبو الطرابيش، في هذه الحلقة من بعد أمس، عبر الجزيرة بودكاست.