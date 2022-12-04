قصص من حلم مونديال قطر

قد يتحقق الحلم وقد يبقى يداعب الخيال. لكن لهذا الحلم قصص وحكايات تستحق أن تروى ويشاهدها عشاق الساحرة المستديرة، وتوثق للتاريخ

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

هو الحلم ذاته يراود جميع لاعبي كرة القدم. قيل وسيقال بكل لغات العالم.

قد يتحقق الحلم وقد يبقى يداعب الخيال. لكن لهذا الحلم قصص وحكايات تستحق أن تروى ويشاهدها عشاق الساحرة المستديرة، وتوثق للتاريخ.

"الجزيرة الوثائقية" لم تخلف موعدها، واختارت أن ترافق أحلام لاعبين من ست منتخبات من آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا. من قطر وإيران إلى المغرب وغانا ومن البرازيل إلى إسبانيا، جاءت قصص الحالمين بالوصول الى مونديال قطر.

فكانت سلسلة للتاريخ من ستة أفلام وثائقية شاهدة على حلم المونديال.

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تستضيف الإعلامية آمال العريسي، الأستاذ مهدي بكار، مدير مشروع سلسلة "حلم كأس العالم" بالجزيرة الوثائقية، ليرويان حكاية الحلم وقصصه الملهمة.