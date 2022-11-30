مونديال قطر.. من غاب ومن حضر؟

من هم أبرز الحاضرين والغائبين عن مونديال قطر؟ وماذا عن المنتخبات العربية الحاضرة والغائبة؟ وما تأثير الحضور والغياب عن أكبر حدث رياضي في العالم؟

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832 لاعبا و 32 منتخبا من القارات الخمس حاضرون في مونديال قطر، ويصنعون يوميات الفرحة والمتعة في بطولة كأس العالم. لكن في المقابل هناك منتخبات عريقة ولاعبون نجوم بارزون يغيبون عن هذا المونديال، أبرزهم بطل أوروبا منتخب إيطاليا.

فمن هم أبرز الحاضرين والغائبين عن مونديال قطر؟ وماذا عن المنتخبات العربية الحاضرة والغائبة؟ وما تأثير الحضور والغياب عن أكبر حدث رياضي في العالم؟

في حلقة خفيفة ومليئة بالمعلومات تستضيف الإعلامية آمال العريسي الناقد والمحلل الرياضي أحمد سعد وسلطان الضوء على أبرز المنتخبات واللاعبين الحاضرين والغائبين وأثر هذا الغياب على المنتخبات التي لم تشارك في بطولة كأس العالم مثل مصر والجزائر.