كيف هزم البرازيليون الشعبوية؟

ماذا تعني هذه التطورات للعالم العربي والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص؟

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الشعب البرازيلي نقلَ السلطة من اليمين إلى اليسار، بعد تنافسٍ انتخابيّ شديد انتهى بهزيمة جايير بولسونارو، زعيم التيار الشعبوي في البرازيل، ليأخذ منه الرئاسة اليساري لولا دا سيلفا.

فماذا يمثّل كل من الرجلين؟ وكيف ستغيّر هذه النتائج مستقبل التيّارين في البرازيل وفي القارّة اللاتينية؟ وماذا تعني هذه التطورات للعالم العربي والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص؟

تُناقش خديجة بن قنة هذه الأسئلة على ضيفها من البرازيل، أحمد الزعبي، الصحفي والباحث في جامعة ميثوديست البرازيلية.