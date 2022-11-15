ما الذي يمكن أن يتعلمه العرب من يسار أمريكا اللاتينية؟

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خارجاً من بين أنقاض هزائم سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، اجتاح اليسار اللاتيني دول القارة الجنوبية مجدداً من جبال الأنديز إلى سواحل البرازيل، ليعود إلى سدة الحكم متكئاً على أكتاف الطبقات الفقيرة، ومثيرا لمخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من تقارب يساري مع الصين وروسيا بعد سلسلة طويلة من العقوبات التي فرضت على دول القارة اللاتينية حين كانت سابقا تحت حكم اليسار.

فكيف عاد المد الوردي اليساري إلى أمريكا اللاتينية؟ وهل كسر اللاتينيون الجدد حاجز الخوف من العقوبات الأمريكية؟ وما نتائج صعود اليسار على مستقبل التعاون الأمريكي اللاتيني مع الغرب والصين وروسيا؟ ولماذا لم يجدد اليسار العربي نفسه مثل اللاتينيين وظل في براثن التراجع؟

نتحرك معكم في رحلة صوتية من البرازيل، حيث تستضيف الإعلامية آمال العريسي مدير المركز العربي اللاتيني على فرحات.