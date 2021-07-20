تشارك المملكة العربية السعودية بـ33 لاعبا ولاعبة في أولمبياد طوكيو 2020، يمثلون 9 رياضات مختلفة، وهو أكبر عدد من الرياضات تشارك فيه المملكة على مدى تاريخها الأولمبي الذي بدأ في نسخة ميونخ 1972.

ويترأس الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الـ32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بداية من 23 يوليو/تموز الجاري.

ويتصدر المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم القائمة الخضراء في أكبر حدث رياضي على مستوى العالم، بينما يمثل منتخب كرة الطاولة اللاعب علي الخضراوي، ويمثل فريق السباحة يوسف بوعريش، وحسين علي رضا في التجديف، وسعيد المطيري في الرماية، وطارق حامدي في الكاراتيه وزن 75 كلغ، وسليمان حماد وتهاني القحطاني في الجودو في وزن 73 كلغ و78 كلغ على الترتيب، والرباع محمود آل حميد (72 كلغ) وسراج آل سليم (61 كلغ) في رفع الأثقال، وفي ألعاب القوى يتواجد مازن الياسين في سباق 400 متر والعداءة ياسمين الدباغ في سباق 100 متر.

📹| من ريو إلى #طوكيو2020 قصة كفاح عمرها 8⃣ سنوات

بطلنا @S_hammad73 يتحدّث عن طريق التأهل إلى الأولمبياد 💫#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/FilG7OcIXT — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 16, 2021

وتتجه الأنظار للاعب الكاراتيه الصاعد طارق حامدي صاحب ذهبية التصفيات الأولمبية التي اختتمت بباريس قبل شهر ونصف، للمنافسة على أحد الميداليات في أول ظهور أولمبي للعبة الكاراتية للكبار، بعد أن دخلت اللعبة تاريخ الأولمبياد في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة للشباب بالأرجنتين عام 2018، وحقق خلالها السعودي محمد عسيري الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 61 كلغ للمرة الأولى في تاريخ السعودية.

📹| "الصدفة قادتني إلى عالم الكاراتيه"🥋 قصة دخول @TareqAlhamdi إلى رياضته التي صعد من خلالها إلى #طوكيو202🗼#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/yh0aMU3bhP — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 9, 2021

ويبرز لاعب كرة الطاولة علي الخضراوي الذي تم تصنيفه من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة العام الماضي كأحد أفضل 16 لاعبا بالقارة، وذلك للمنافسة على حضور لافت بالأولمبياد في أول مشاركة تاريخية له.

كما يأمل منتخب كرة القدم السعودي المدعم بلاعبين مخضرمين شاركوا في كأس العالم 2018 في روسيا، مثل ياسر الشهراني وسالم الدوسري وسلمان الفرج، في المنافسة على ميدالية أولمبية أيضا.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في مجموعة قوية تضم البرازيل وألمانيا وساحل العاج، وإذا نجح في التأهل للأدوار الإقصائية فستكون فرصته جيدة للمنافسة على ميدالية أولمبية في ظل خبرات لاعبيه الكبيرة.

📹| أول تمارين الصقور في اليابان قبل إنطلاق دورة الالعاب الاولمبية #طوكيو2020 🤩🦅#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/HrobCM9hev — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 17, 2021

وتعود اللاعبات السعوديات للظهور للمرة الثالثة في الأولمبياد بمشاركة تهاني القحطاني في منافسات الجودو، والعداءة ياسمين الدباغ في سباق 100 متر، بعد أن شاركت رياضيتان سعوديتان للمرة الأولى في تاريخ الرياضة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية بلندن عام 2012، وهما سارة العطار في سباق العدو 800 متر، ووجدان شهرخاني في منافسات الجودو.

وشهدت أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل أكبر مشاركة نسائية سعودية، بحضور سارة العطار في سباق الماراثون، ولبنى العمير في المبارزة، وكاريمان أبو الجدايل في سباق العدو 100 متر، وجود فهمي في منافسات الجودو وزن تحت 52 كلغ.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000 أول ظهور سعودي على منصات التتويج، عندما استطاع العداء الأولمبي هادي صوعان انتزاع فضية سباق 400 متر حواجز، كما حقق الفارس خالد العيد برونزية قفز الحواجز في الفروسية.

وعادت السعودية لمنصة التتويج عام 2012 في أولمبياد لندن، بحصولها على برونزية قفز الحواجز ضمن منافسات الفروسية، وجاءت الميدالية عن طريق الرباعي الأمير عبد الله بن متعب ورمزي الدهامي وكمال باحمدين وعبد الله الشربتلي.

يذكر أن السعودية شاركت في أولمبياد ميونخ 1972 بـ9 لاعبين، ودورة مونتريال 1976 بـ12 لاعبا، ودورة لوس أنجلوس 1984 بـ40 لاعبا، مقابل مشاركة 14 لاعبا في أولمبياد سول 1988، و9 لاعبين في أولمبياد برشلونة 1992، و30 لاعبا في أولمبياد أتلاتنا 1996، و12 لاعبا في أولمبياد سيدني 2000، و15 لاعبا في أولمبياد أثينا 2004، و14 لاعبا في أولمبياد بكين 2008، و17 لاعبا ولاعبة في أولمبياد لندن 2012، و11 لاعبا ولاعبة في دورة ريو دي جانيرو 2016.