إذا قمت بتحديث جهاز آيفون إلى نظام "آي أو إس 16" (iOS 16)، فستحتاج إلى قضاء بضع دقائق في تعديل إعداداتك. وهناك إعداد واحد مفيد للغاية، لكنه مخفي، يسمى تصفية المرسلين المجهولين (Filter Unknown Senders).

إذا أردت تفعيل هذه الميزة، عليك أن تنتقل إلى الإعدادات، ثم الرسائل، واذهب للأسفل للعثور عليها، والآن يمكنك تصفية الرسائل الخاصة بك لتظهر لك فقط الرسائل المرسلة من أشخاص لا تعرفهم.

هذه الميزة موجودة منذ عامين، وصممت في البداية لغرض واحد هو حصر الرسائل التي لا تريدها في صندوق الوارد الخاص بك.

ويضع آيفون الرسائل من الأرقام الموجودة في جهات الاتصال الخاصة بك في مكان واحد، وتلك الواردة من أرقام غير معروفة في آخر.

لكنها ميزة جيدة، وعليك استخدامها إذا كنت تفضل عدم رؤية أرقام ونصوص البريد العشوائي مع الرسائل الواردة من أصدقائك وعائلتك.

ميزة جديدة مخفية داخل ميزة قديمة

وبعد تفعيل ميزة تصفية المرسلين المجهولين والتحديث لنظام "آي أو إس 16″، سيظهر لك زر "تصفية" جديد في الجزء العلوي الأيسر من تطبيق الرسائل، وبمجرد النقر عليه واختيار "الرسائل غير المقروءة"، ستجد فورا الرسائل غير المقروءة منذ شهور والتي كانت تظهر لك شارة على تطبيق الرسائل.

وبفضل ميزة "آي أو إس 16" الجديدة، يمكنك الآن وضع علامة على الرسائل غير المقروءة واستخدام "الفلتر" كنوع من قائمة مهام الاتصال.

لكن من الغريب أن تقوم "آبل" بدفن هذه الميزة الجديدة المهمة خلف ميزة قديمة، ربما لا يلتفت لها العديد من المستخدمين رغم أنها ميزة مفيدة للغاية.