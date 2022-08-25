أرسلت شركة "آبل" (Apple) أمس الأربعاء دعوات إعلامية لحضور حدث الشركة الرئيسي في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتوقع المحللون أن تكشف الشركة من خلاله النقاب عن أجهزة "آيفون" (iPhone) الجديدة، وذلك قبل أسبوع من الموعد المتعارف عليه في منتصف سبتمبر/أيلول، وفق ما نقلت رويترز.

ويعني هذا التقديم أنه إذا اتبعت آبل جدولها الخاص بشحن الأجهزة -الذي يكون بعد الحدث السنوي بحوالي أسبوع ونصف- فقد تضيف آبل بذلك أسبوعين من مبيعات الآيفون إلى الربع المالي الرابع للشركة.

ويتوقع المحللون أن تقدم شركة آبل جيلا جديدا من طراز آيفون 14.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن شركة آبل أبلغت الموردين أنها تتوقع بيع الجيل الجديد من الهواتف بشكل أفضل من سابقاتها.

ومن المتوقع أيضا أن تكشف آبل قريبا عن طرازات جديدة من أجهزة "آبل واتش" (Apple Watch) و"آيباد" (iPad) و"ماك" (Mac)، وربما يكون بعضها في الحدث القادم.

وفي حين عزلت الشركة إنتاجها من آيفون إلى حد كبير عن اضطرابات سلسلة التوريد، فقد حذرت في مكالمة لمناقشة الأرباح في يوليو/تموز الماضي من أن نقص الأجزاء قد يعيق مبيعات بعض تلك المنتجات الأخرى.

تفاصيل الحدث

تخطط آبل لاستضافة الحدث في مسرح ستيف جوبز في مقرها الرئيسي في كوبرتينو، بكاليفورنيا.

وسيكون هذا الحدث هو أول حدث شخصي داخلي منذ بدء جائحة فيروس كورونا في عام 2020.

وعقدت آبل في وقت سابق من هذا العام حدثا للمطورين، لكن تم تقديم العرض التقديمي الرئيسي في الهواء الطلق في مقرها الرئيسي.

ويتكون تصميم شعار الحدث لهذه السنة من شعار آبل محاطا بمخطط لنجوم السماء الليلية وعليه تعليق "بعيد جدا".