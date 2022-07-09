إيلون ماسك ينسحب من صفقة شراء تويتر والمنصة تقرر مقاضاته

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلغاء صفقة شراء تويتر -التي قدرت قيمتها بـ44 مليار دولار- متهما منصة التواصل الاجتماعي بالتقاعس عن تقديم بيانات بشأن الحسابات الوهمية على المنصة.

وقال محامو ماسك، أمس الجمعة، في إخطار لتويتر -أرسلت نسخة منه إلى هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية- إن "السيد ماسك يمارس حقه بإلغاء الاتفاق والتخلي عن الصفقة".

وأوضح المحامون أن شركة تويتر تقاعست أو رفضت الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات بشأن الحسابات الوهمية على المنصة.

وكان ماسك -وهو الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" (Tesla)- هدد بإلغاء الصفقة إذا لم تقدم تويتر دليلا على أن الحسابات الوهمية لديها أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على المنصة.

معركة قضائية

وبإلغائه اتفاق الشراء الذي وقعه أبريل/نيسان الماضي، يفتح ماسك الباب أمام معركة قضائية مع تويتر على رسوم فسخ الصفقة، التي قد تصل إلى مليار دولار وأكثر.

وأعلن رئيس مجلس إدارة تويتر، بريت تيلور، أن الشركة ستتخذ إجراءات قانونية بهدف إلزام ماسك بإتمام صفقة شراء المنصة.

وقال تيلور -في تغريدة- إن "مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتفق عليهما مع ماسك"، وأضاف "نحن واثقون من أننا سننتصر".

وكان ماسك وشركة تويتر قد اتفقا على شرط جزائي قدره مليار دولار، يدفعها من ينسحب من الصفقة.

وتكهن بعض المحللين بأن ماسك لم يعد يرغب في الالتزام بعرض الشراء الأصلي على ضوء تراجع قيمة سهم تويتر منذ أن تقدم بعرضه.