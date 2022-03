منذ بدء حرب أوكرانيا تعرضت القوات الروسية لضربات شديدة وفقدت أو تخلّت عن العديد من الأسلحة في الأراضي الأوكرانية.

وشملت هذه الأسلحة دبابات وذخيرة وحتى طائرات روسية من دون طيار، ولكن قد يكون أكبر غنيمة حتى الآن للقوات الأوكرانية والغرب هو جزء من نظام الحرب الإلكترونية الروسية "كروسوكا-4" (Krasukha-4) .

ويتكون نظام "كروسوكا-4" من جزأين هما نظام حرب إلكترونية ووحدة مركز القيادة، وهما مثبتان بشكل منفصل على شاحنتين.

وبنت النظام الموجود منذ أكثر من عقد شركة "كونسيرن راديو-إلكتريك تيكنولوجيز" (Concern Radio-Electronic Technologies (KRET)) المملوكة لمجموعة الدولة الروسية "روستيك" (Rostec) التي تصنع منتجات عسكرية متخصصة.

#Ukraine: We managed to identify this bizarre "container", captured today by the UA forces near #Kyiv.

It is likely to be the command post of one of the most potent Russian EW system – 1RL257 Krasukha-4, used to suppress AWACS radars & radar reconnaissance satellites. pic.twitter.com/1VvKjGoM2p

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 22, 2022