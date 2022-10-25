بعد توقف لأكثر من ساعة.. واتساب يعود إلى العمل

عاد تطبيق "واتساب" إلى العمل بعد عطل مفاجئ أوقف العمل فيه بشكل تام لأكثر من ساعة.

وكانت عدة دول أبلغت اليوم عن توقف تطبيق المحادثة الذي يستخدمه نحو ملياري شخص حول العالم.

وعانى مستخدمو التطبيق المملوك لشركة "ميتا" من إرسال الرسائل واستقبالها.

وذكرت منصة "موقع داون ديتكيتور" (Down Detector) المعنية برصد أداء مواقع وخدمات الإنترنت أنه تم الإبلاغ لأول مرة عن وجود عطل في تطبيق واتساب عند الساعة (7:20 صباحا بتوقيت غرينيتش).

من جهتها، أشارت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إلى أن التطبيق توقف عن العمل بعد وقت قصير من إطلاقه "خاصية التخفي" التي تسمح للمستخدم بتحديد من يمكنه رؤيته عندما يتصل بالتطبيق.

من ناحية أخرى، بقيت خدمات التواصل الاجتماعي الاخرى مثل "فيسبوك" و"إنستغرام"، تعمل بصورة جيدة.