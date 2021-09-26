تفصلنا ساعات قليلة فقط عن إيقاف الوصول إلى بعض خدمات "غوغل" (Google) الأكثر شيوعًا على الهواتف الذكية القديمة.

أكد عملاق محركات البحث الأميركي أن عددا قليلاً من أجهزة "أندرويد" (Android) ستفقد الوصول إلى "خرائط غوغل" (Google Maps) و"يوتيوب" (YouTube) وبريد "جيميل" (Gmail) اعتبارًا من 27 سبتمبر/أيلول الجاري، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

ما لم يحدّث أصحاب الهواتف القديمة أجهزتهم أو يشتروا هواتف محمولة جديدة بسرعة، سيتم حظر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من استخدام هذه التطبيقات. وأعلنت غوغل الموعد النهائي في منشور قصير على موقعها على الإنترنت.

وقال عملاق التكنولوجيا إنه يخطط لمنع المستخدمين من تسجيل الدخول باستخدام حساب غوغل الخاص بهم على الأجهزة التي تستخدم "أندرويد 2.3" (Android 2.3).

تم إطلاق الإصدار القديم من نظام تشغيل غوغل في ديسمبر/كانون الأول 2010. وقالت غوغل إنها تسحب دعمها للمنصة "ضمن جهودنا المستمرة للحفاظ على أمان مستخدمينا".

وبانتظام، يسقط عملاق محركات البحث في كاليفورنيا دعم الإصدارات القديمة من برنامج أندرويد في أثناء إطلاقه إصدارات جديدة، ذلك لأن الإصدارات القديمة من أنظمة التشغيل أكثر عرضة للأخطاء والمتطفلين.

وأحدث إصدار من أندرويد هو "أندرويد 11". وفي فبراير/شباط 2017، علقت غوغل مدفوعات "غوغل باي" (Google Pay) اللاتلامسية من العمل على الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد 2.3″.

وفي غضون ساعات، سيجد أي شخص يستخدم جهازًا يعتمد على النظام القديم أنه غير قادر على تسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص به. وسيتلقون خطأ في اسم المستخدم وكلمة المرور، حتى لو قاموا بإدخال بيانات الاعتماد الصحيحة.

ستؤدي محاولة إضافة حساب تقويم غوغل أو حساب غوغل إلى قائمة الإعدادات بالجهاز إلى الخطأ نفسه.

ستتوقف أيضًا تطبيقات غوغل الشائعة الأخرى عن العمل، بما في ذلك يوتيوب و"غوغل بلاي ستور" (Google Play Store) وخرائط غوغل وبريد "جيميل" وتقويم غوغل والمزيد من التطبيقات الأخرى. ولمواصلة استخدام هذه التطبيقات، ستحتاج إلى ترقية هاتفك الذكي إلى "أندرويد 3.0".

يمكنك القيام بذلك بالتوجه إلى إعدادات جهازك والنقر على النظام> متقدم> تحديث النظام.

ومع ذلك، نظرًا لعدم قدرة جميع الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد 2.3" على الانتقال إلى الإصدار التالي، سيتم حظر بعض المستخدمين إلى الأبد.

الهواتف الذكية التي لا تزال عالقة مع نظام "أندرويد 2.3" تشمل "سوني إكسبيريا أدفانس" (Sony Xperia Advance) و"لينوفو كيه 800″ (Lenovo K800) و"سوني إكسبيريا غو" (Sony Xperia Go) و"فودافون سمارت تو" (Vodafone Smart II) و"سامسونغ غالاكسي إس 2″ (Samsung Galaxy S2 و"سوني إكسبيريا بي" (Sony Xperia P) و"إل جي سبيكترم" (LG Spectrum) و"سوني إكسبيريا إس" (Sony Xperia S) و"إل جي برادا 3.0″ (LG Prada 3.0) و"إتش تي سي فيلوسيتي" (HTC Velocity) و"إتش تي سي إيفو 4 جي" (HTC Evo 4G) و"موتورولا فاير" (Motorola fire) و"موتورولا إكس تي 532″ (Motorola XT532).

إذا لم تتمكن من ترقية جهازك، فيمكنك دائمًا حل المشكلة عن طريق تسجيل الدخول إلى خدمات مثل يوتيوب عبر متصفحك.