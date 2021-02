قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا (Tesla) للسيارات الكهربائية إن مشروع سيارته الجديدة رودستر (Roadster) سيحتوي على تكنولوجيا الصواريخ.

جاء ذلك خلال حديث ماسك مع جو روغان مقدم بودكاست "جو روغان إكسبيرينس" (Joe Rogan Experience) يوم الخميس، حيث ناقش الرئيس التنفيذي لشركة تسلا مسألة الجيل القادم من سيارة تيسلا رودستر الكهربائية الراقية.

وقال ماسك، الذي لديه تاريخ في تقديم وعود كبيرة ومستقبلية لا يفي بها دائمًا "أريدها أن تحلق، وكنت أحاول معرفة كيفية جعل هذا الشيء يحوم دون قتل الناس، كما تعلمون".

وأضاف "نحاول جعلها تحوم ولكن ليس مرتفعًا جدًا. ربما يمكن أن تحوم متر فوق الأرض، أو شيء من هذا القبيل، إذا سقطت، فسوف تنفجر، لكن الركاب لن يموتوا".

وأوضح ماسك أن الشركة ستنتهي من هندسة سيارة رودستر هذا العام، وأنها ستبدأ في الشحن في عام 2022، مرددا تغريدة نشرها أواخر الشهر الماضي.

SpaceX option package for new Tesla Roadster will include ~10 small rocket thrusters arranged seamlessly around car. These rocket engines dramatically improve acceleration, top speed, braking & cornering. Maybe they will even allow a Tesla to fly …

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2018