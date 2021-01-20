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للتغلب على ألفابت وفورد.. مايكروسوفت وجنرال موتورز تدعمان شركة كروز لصناعة السيارات ذاتية القيادة

الاستثمار الجديد يدفع شركة كروز إلى صدارة الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات ومركبات ذاتية القيادة (مواقع التواصل الاجتماعي)
الاستثمار الجديد يدفع شركة كروز إلى صدارة الشركات التي تعمل على تطوير تقنيات ومركبات ذاتية القيادة (مواقع التواصل الاجتماعي)
20/1/2021

قالت شركتا "كروز" (Cruise) لصناعة السيارات ذاتية القيادة و"جنرال موتورز" (GM)، التي تمتلك غالبية أسهمها، إنهما ستشتركان مع شركة "مايكروسوفت" (Microsoft)؛ لتسريع تسويق المركبات ذاتية القيادة.

ستنضم مايكروسوفت إلى جنرال موتورز و"هوندا" (Honda) والمستثمرين المؤسسيين في استثمار جديد مجمّع للأسهم يزيد عن 2 مليار دولار في "كروز"، وبذلك يصل التقييم اللاحق لأموال الشركة الناشئة في سان فرانسيسكو إلى 30 مليار دولار.

وقد واصلت أسهم "جنرال موتورز" صعودها الأخير، حيث تم تداولها عند 54.09 دولارا ، بزيادة 8.2% بعد افتتاح الأسواق الأميركية.

ويدفع الاستثمار الجديد شركة كروز إلى صدارة الشركات، التي تعمل على تطوير تقنيات ومركبات ذاتية القيادة.

وتقدر قيمة شركة "وايمو" (Waymo)، وهي الشركة ذاتية القيادة المملوكة لـ"ألفابت" (Alphabet)، بأكثر من 30 مليار دولار، وفقا لموقع الاستثمار "بيتش بوك" (PitchBook).

وتبلغ قيمة "آرغو إيه آي" (Argo AI)، الشركة الناشئة للمركبات ذاتية القيادة المدعومة من شركة "فورد موتور" (Ford Motor)  و"فولكس فاغن"  (Volkswagen) حوالي  7.25 مليارات دولار.

كروز ستستخدم منصة الحوسبة السحابية آزور من مايكروسوفت لمركباتها ذاتية القيادة (رويترز)

وستستخدم كروز منصة الحوسبة السحابية "آزور" (Azure) من مايكروسوفت، لمركباتها ذاتية القيادة.

استخدمت شركات صناعة السيارات الأخرى، بما في ذلك فولكس فاغن وتويوتا موتور كورب، آزور للعمليات والخدمات بخلاف القيادة الذاتية.

وستعمل جنرال موتورز مع مايكروسوفت؛ لتسريع مبادرات الرقمنة الخاصة بصانع السيارات، بما في ذلك الذكاء الصناعي، واستكشاف الفرص لتبسيط العمليات عبر سلاسل التوريد الرقمية، وتقديم خدمات التنقل الجديدة بشكل أسرع.

المصدر : رويترز

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