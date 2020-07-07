منها ميزة كيو آر.. واتساب سيطلق قريبا 4 مزايا جديدة

ظهرت في أحدث إصدار من تطبيق واتساب التجريبي الذي نشره موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo.com) بعض المزايا الجديدة التي سيتم طرحها لجميع المستخدمين في الفترة القادمة، بما في ذلك الملصقات الجديدة.

الملصقات المتحركة

كان مستخدمو واتساب قادرين على إرسال الصور بسهولة في الدردشات، ومع ذلك لم تكن الملصقات المتحركة متوفرة حتى الآن، وسيقدم التطبيق مجموعات مختلفة من الملصقات الجديدة في الأسابيع المقبلة ستشمل صورا متحركة.

رموز كيو آر (QR)

حتى اللحظة، تتم إضافة جهة الاتصال في التطبيق عن طريق حفظ رقم الهاتف، لكن واتساب يقدم الآن رموز "كيو آر" (QR) التي تسمح بتسجيل جهة الاتصال بسرعة. لهذا الغرض، يقدم التطبيق علامة تبويب جديدة في القائمة، وهي تعرض رمز "كيو آر" الخاص بك، أو تسمح لك بمسح رموز غيرك، ومن أجل ذلك يجب السماح للتطبيق بالوصول إلى الكاميرا.

Note: WhatsApp Web supports the dark mode today. Check out Settings > Theme. https://t.co/kaHVjnjR8N — WABetaInfo (@WABetaInfo) July 1, 2020

الوضع المظلم

يجب أن يكون معظم المستخدمين قد حصلوا على هذه الميزة بالفعل، كما سيحصل واتساب ويب (WhatsApp Web) على الوضع المظلم الذي كان متاحا لمستخدمي أندرويد وآي أو إس، لذلك سيكون لتطبيق سطح المكتب أخيرا مظهر خافت لطيف يتناسب معه.

المكالمات الجماعية

تعمل شركة فيسبوك المالكة للتطبيق على تحسين المكالمات الجماعية، وسيكون من الممكن عرض محادثات الفيديو في وضع ملء الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل المحادثات الجماعية مع ما يصل إلى 8 أشخاص على رمز جديد، لبدء المكالمة الجماعية بنقرة واحدة.