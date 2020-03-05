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واتساب يطلق ميزة "الوضع المعتم".. وهكذا يمكنك تشغيلها

واتساب اعترف بأنه استغرق وقتا في تطوير "الوضع المعتم" مع وجود تطبيقات أخرى لديها بالفعل هذا الخيار (الأناضول)
واتساب اعترف بأنه استغرق وقتا في تطوير "الوضع المعتم" مع وجود تطبيقات أخرى لديها بالفعل هذا الخيار (الأناضول)

أعلن تطبيق المراسلة الشهير واتساب أن ميزة "الوضع المعتم" -وهي الأكثر طلبا من المستخدمين- أصبحت متاحة الآن عالميا.

وصممت هذه الميزة لتقليل إجهاد العين في بيئات الإضاءة المنخفضة، وينبغي أن تمنعك أيضا من إضاءة غرفة مظلمة بطريق الخطأ إذا كنت تحاول الوصول إلى هاتفك.

ويعترف تطبيق واتساب بأنه استغرق وقتا في تطوير الوضع المعتم، مع وجود العديد من التطبيقات الأخرى التي لديها بالفعل هذا الخيار، لكن مطوري تطبيق المراسلة الأشهر في العالم أرادوا إتاحة هذه الميزة بالشكل الصحيح، حيث ركزوا على مجالين محددين هما "قابلية القراءة" و"التسلسل الهرمي للمعلومات"، وذلك من خلال اختيار الألوان الداكنة التي تساعد المستخدمين على رؤية أهم المعلومات على الشاشة.

ويمكن للمستخدمين التحكم بالميزة من حيث تشغيلها وإيقافها، وفي "الوضع المعتم" تكون لتطبيق واتساب خلفية سوداء مع وجود نص أبيض في الأعلى، وتكون نسخة العرض العادية عكس ذلك مع خلفية بيضاء تشع الكثير من الضوء.

ومن المتوقع أن تعمل الميزة على تحسين تجربة المستخدم وتقليل استهلاك البطارية.

واكتشفت هذه الميزة مسبقا في العديد من الإصدارات التجريبية من تطبيقي "آي أو إس" وأندرويد.

كيفية تشغيل الوضع المعتم على واتساب:
يمكن لمستخدمي "أندرويد 10" و"آي أو إس 13" استخدام ميزة الوضع المعتم من خلال تفعيلها في إعدادات النظام، حيث سيجدون داخل إعدادات الدردشة خاصية (إظهار الوسائط) والتي بسحبها ستظهر خيارات هذا الوضع ووضع توفير البطارية بالإضافة إلى الوضع العادي بالإضاءة المعتادة.

صورة توضح كيفية تفعيل "الوضع المعتم" في واتساب (مواقع التواصل)

المصدر : مواقع إلكترونية
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