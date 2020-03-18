6 أمور تؤثر في شبكة الواي فاي الخاصة بك

لا شك أن شبكات الواي فاي تمثل جزءا أساسيا من الاتصالات اليوم. وقبل بضع سنوات، كان من الطبيعي الاتصال بالإنترنت من خلال جهاز حاسوب متصل بأسلاك، حتى أصبحنا تدريجيا نستعمل الأجهزة المحمولة ذات تكنولوجيا أفضل توفر اتصالا لا سلكيا.

وقال موقع "تاست دي فيلوثيداد" الإسباني إنه من الضروري أن نأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن استقرار الاتصال وسرعته وجودته عوامل لا يمكن ضمان ثباتها. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تنشأ مشاكل تجعل شبكة الواي فاي لا تعمل بشكل صحيح. وفيما يلي، يستعرض الموقع ستة أسباب تعرقل عمل شبكة الواي فاي.

المسافة الفاصلة بين جهاز التوجيه والأجهزة

أفاد الموقع بأن المسافة بين جهاز التوجيه والأجهزة التي نستخدمها لتصفح الإنترنت مهمة. وهذا عامل أساسي في الشبكات اللاسلكية. فكلما زادت المسافة، زادت المشكلات التي نواجهها خلال الاتصال. لذلك، يجب علينا دائما الاهتمام بهذه النقطة.

موقع جهاز التوجيه

يكتسب موقع جهاز التوجيه أهمية كبيرة، لذلك يجب أن يكون في مكان مرتفع وبعيدا عن الأجهزة الأخرى، وفي موقع مركزي في المنزل.

تدخلات من أجهزة أخرى

قد تتسبب الأجهزة الأخرى في حدوث مشاكل عند التصفح عبر شبكة الواي فاي. لذلك من الضروري تجنب وضع جهاز التوجيه قرب الأجهزة الأخرى، أو الاتصال من خلال الأجهزة القريبة منه. والأهم من ذلك تجنب تدخل أي جهاز قد يعرقل العمل السليم للإشارة.

الأجهزة الأخرى تتسبب في حدوث مشاكل عند التصفح عبر شبكة الواي فاي لذلك تجنب وضع جهاز التوجيه قرب الأجهزة الأخرى (مواقع التوصل)

النطاق الترددي

أشار الموقع إلى أن النطاق الترددي يمثل عاملا آخر مهما لابد من أخذه بعين الاعتبار. كما هو معلوم يمكن الإبحار على شبكة الإنترنت عبر نطاقين، 2.4 غيغاهيرتز و5 غيغاهيرتز. وفي الحالة الأولى، يمكن الاتصال بالإنترنت عندما نكون بعيدين عن جهاز التوجيه أو بوجود جدران تفصلنا عنه. أما النطاق الترددي 5 غيغاهيرتز، فيعتبر الأفضل عندما نريد أقصى سرعة ونكون على مقربة من جهاز التوجيه.

الدخلاء في الشبكة

يمكن للمتطفلين في الشبكة أن يؤثروا أيضا في سرعة الاتصال. في مثل هذه الحالات، يمثل الأمن عاملا رئيسيا، لذلك من الضروري أن يكون لديك كلمة مرور جيدة يمكن أن تمنع تعرضك لأي نوع من التهديدات.

البرامج المثبتة القديمة

أشار الموقع إلى أن النقطة السادسة المهمة التي يمكن أن تؤثر في سرعة الاتصال بالإنترنت من خلال شبكات الواي فاي هي البرامج المثبتة (firmware) القديمة، التي ينبغي عليك أن تتخلى عنها وتبحث دائما عن أحدث الإصدارات.

وشدد الموقع على ضرورة إيلاء الاهتمام بجوانب معينة من شبكة الواي فاي. فهناك بعض النقاط التي يمكن أن تكون حاسمة لتجنب المشاكل عند الاتصال بالإنترنت وضمان السرعة الكافية والجودة واستقرار الإشارة.

ويجب أن نتبع هذه النقاط دائما بغض النظر عن نوع الاتصال أو جهاز التوجيه الذي نملكه. وكما ذكرنا آنفا فإن الشبكات اللاسلكية منتشرة بشكل متزايد، لذلك من الضروري أن تكون على علم ببعض التوجيهات لتجنب المشاكل التي قد تؤثر في شبكة الواي فاي.