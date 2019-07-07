"حفاظا على الشباب" وبعد تردد.. الأردن يحظر "بوبجي"

قررت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية حجب لعبة بوبجي في الأردن، واضعة حدا للأخبار المتضاربة التي ظهرت خلال الأيام الماضية بشأن منع اللعبة في البلاد.

ونشرت الهيئة قرار الحظر على موقعها الرسمي اليوم الأحد، مؤكدة أن الحظر دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس الماضي 4 يوليو/تموز الجاري تأكيدا لما تناقلته وسائل إعلام ومستخدمين عدة قالوا إنهم لا يستطيعون الوصول إلى اللعبة.

وكانت مواقع عدة قد تداولت خلال الأيام الثلاثة الماضية خبر الحظر دون أن يكون هناك تأكيد رسمي من قبل الحكومة أو هيئة تنظيم الاتصالات، مما أثار حالة من الجدل بين المستخدمين.

وبررت الهيئة قرارها بتلقيها العديد من الملاحظات والشكاوى من قبل عدد كبير من المواطنين وبعض الجهات المعنية بشأن التأثير السلبي لهذه اللعبة، وضرورة اتخاذ إجراء سريع بحجبها تجنبا لتأثيرها السلبي على مستخدميها.

وقالت الهيئة في بيانها إنها اطلعت على التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية (دبليو أتش أو) الذي صنف هذه اللعبة لعبة عنيفة تؤدي إلى الإدمان والانغلاق الاجتماعي، وأن الأطفال الذين يلعبون مثل هذه الألعاب يعتبرون أكثر عنفا من أقرانهم، وهم أكثر عرضة لزيادة الأفكار والسلوكيات العدوانية.

وهو ما أكده رئيس هيئة قطاع الاتصالات غازي الجبور في تصريح له أمس السبت من أن قرار الحجب اتخذ نتيجة الأضرار الاجتماعية التي تسببها اللعبة على المستخدمين.



وأضاف الجبور لشبكة سكاي نيوز أن العدائية والإدمان والانعزال هي أضرار اجتماعية تتسبب فيها اللعبة وفقا لدراسات عالمية أكدت ذلك.

فرح وحزن وسخرية على منصات التواصل

وقد تباينت ردود الفعل في الأردن بين الترحيب والتنديد والسخرية والتهكم، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات المختلفة بشأن حظر اللعبة، فمغردة دعت إلى أن يكون الخبر صحيحا قبل تأكيده.

يا رب يكون الخبر صحيح

لإنو هاي هي الأخبار اللي بتسُر😂♥️

#حظر_ببجي_في_الاردن — دۦﻉــاءٰ (@DAlsarawe) ٥ يوليو ٢٠١٩

أما عبد الرحمن فأشاد بالقرار قائلا " قرار يحترم وأنا معه ولكن هل تم الحظر لمصلحه المواطن أم أن هناك سببا آخر؟".

قرار يحترم وانا معه

ولكن هل تم الحظر لمصلحه المواطن أم أن هناك سبب آخر#حظر_ببجي_في_الاردن — Abdelrahman Alkhrisha (@bn_rddad) ٤ يوليو ٢٠١٩

وتحدى المغرد نشمي القرار بقوله إنهم لن يستطيعوا منع الشعب عن اللعبة، حيث يمكن تجاوز الحجب باستخدام خدمات تخطي الحجب "في بي إن"، داعيا الحكومة للتعلم مما حصل في العراق عندما قررت الحكومة إلغاء اللعبة.

#حظر_ببجي_في_الاردن المشكلة مفكرين حالهم هيك وقفوا الناس عن اللعبة مش عارفين إنّو الشعب كلو نزل vbn اليوم وكملو لعب عادي ولا كأنو في شي، مش رح تقدرو تمنعونا افهموها فش داعي للحظر زي ما صار بالعراق حظروها بعدين شالو الحظر لأن الناس كلها نزلت vbn وكملو عادي يعني فش فايدة افهمو — نـشّـمـــ َـي (@MZMufc) ٤ يوليو ٢٠١٩

وتساءل المغرد علاء: لماذا لم يقوموا بحظر المواقع الإباحية رغم مطالبات منذ سنين بحظرها، أليست هي أيضا تسبب الإدمان والعنف الجنسي؟

لم يكن الحظر للأسباب المعلنة

ربما شركات الاتصالات (تضايقت) من بوبجي

لذلك تم حظرها ؛ بعد صفقة مع الحكومة



وإلا لماذا لم يقوموا بحظر المواقع الإباحية رغم مطالبات منذ سنين بحظرها ؟ أليست هي أيضاً تسبب الإدمان والعنف الجنسي و و .. الخ



المهم هينا ع الـVPN 😂#حظر_ببجي_في_الاردن pic.twitter.com/CWjLMMLs10 — Alaa Al Surbje 🇯🇴 (@ASurbje) ٧ يوليو ٢٠١٩

ولم تقتصر ردود الفعل على حظر لعبة بوبجي في الأردن على الجمهور الأردني، بل شاركهم مغردون من الوطن العربي التعبير عن رأيهم في حظر اللعبة بالأردن، فقال عبد الإله العتيبي من السعودية "عقبال السعودية يا رب".

#حظر_ببجي_في_الاردن



عقبال السعودية يارب — عبدالإله العتيبي (@akbaromdk1987) ٦ يوليو ٢٠١٩

ولم يتحمل أحد المستخدمين من السعودية الموجود في الأردن حظر اللعبة، وطلب في تغريدة أن يرجعوه للسعودية.

الأردن يدخل نادي الدول المقاومة للبوبجي:

أشار بيان هيئة الاتصالات الأردنية المنشور على الموقع الرسمي إلى أن بلدانا عدة قد حظرت هذه اللعبة لتأثيرها السلبي على المستخدمين، مثل الصين والهند ونيبال والعراق.

وقد أثار حظر اللعبة في العراق ضجة كبيرة، سواء من المستخدمين وغير المستخدمين، ووصلت أصداؤه إلى مجلس النواب الذي أقر الحظر في مارس/آذار الماضي.

ومع أن قرار الحظر في العراق شمل لعبة فورتنايت أيضا الشبيهة جدا بلعبة بوبجي إلا أن قرار الحظر في الأردن لم يأتِ على ذكر لعبة فورتنايت وغيرها من الألعاب التي تعتمد نفس المبدأ (ألعاب الفيديو القتالية الجماعية) والتي حذرت منها منظمة الصحة العالمية، مما يثير الكثير من التساؤلات بشأن استهداف لعبة بوبجي بالذات.