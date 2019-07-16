25 عاما على ظهور أمازون.. هل يمكن لفايس آب التنبؤ بمستقبل بيزوس؟

في الحقيقة أشك في أن أي تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يتنبأ بما حصل لأمازون خلال 25 سنة الماضية، لكننا يمكننا أن نستعيد هذه الذكريات بفلتر الشباب ونرجع لأفضل المحطات في مسيرة أشهر شركة للتجارة الإلكترونية.

1994.. انطلاق أمازون

افتتح جيف بيزوس وزوجته ماكنزي مكتبة على الإنترنت في سياتل بسبب سمعة المدينة كمركز تقني، ولأن عدد سكان واشنطن الضيق يعني أنهما لن يضطرا إلى فرض ضرائب على المبيعات لمعظم قاعدة عملائهما. موّل بيزوس الشركة بـ10 آلاف دولار من جيبه الخاص. يقضي هو والموظفون الصغار أيامهم الأولى في العمل في مرآبه على مكاتب مصنوعة من أبواب تم شراؤها من مخازن هوم ديبوت.

جيف بيزوس ترك منصبه نائب مدير في وول ستريت ليبني إمبراطوريته أمازون (مواقع التواصل)

1995.. موقع أمازون الأول

افتتح موقع أمازون بشكل رسمي يوم 16 يوليو/تموز 1995، ولكن أول منتج بيع من قبل الشركة كان قبل ذلك بأشهر وبالتحديد في 3 أبريل/نيسان 1995 وكان عبارة عن كتاب "Fluid Concept & Creative Analogies: computer models of the fundamental mechanisms"، الذي وصل لأول زبون وهو جون واينرايت.

في فترة التجربة وقبل الإطلاق الرسمي باعت أمازون أول كتاب (مواقع التواصل الاجتماعي)

1997.. أمازون تدخل السوق

طرحت أسهم أمازون بسعر 18 دولارًا للسهم، مما منحها تقييما بقيمة 300 مليون دولار. وحذرت الشركة المستثمرين من أنها تتوقع الإبلاغ عن "خسائر تشغيلية كبيرة في المستقبل المنظور" بسبب الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والتسويق في سعيها للتغلب على المنافسة الشديدة من شركة بيع الكتب العملاقة بيرنز آند نوبل.

وبعد ثلاثة انقسامات لاحقة في الأسهم، كان سعر إغلاق أسهم أمازون في اليوم الأول من التداول 1.96 دولار.

سعر سهم أمازون بلغ في يوم الافتتاح أقل من دولارين (مواقع التواصل)

1998.. أمازون تدخل عالم الموسيقى

تُوسّع أمازون عروضها وتبدأ في بيع الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية، وإطلاق قسم الموسيقى مع 125 ألف عنوان، وسُمح للمتسوقين بالاستماع إلى مقاطع الأغاني، بالإضافة إلى عرض التوصيات المتوافقة مع مزاجهم.

موقع أمازون بعد إضافة قسم الموسيقى إلى جانب الكتب عام 1998 (موقع النسخة الأولى)

1999.. جيف بيزوس شخصية العام

تسمي مجلة تايم جيف بيزوس شخصية العام، ويطلق عليه لقب "ملك التجارة الإلكترونية" في سن 35 عاما.

خلال أربع سنوات استطاع بيزوس أن يظهر في مجلة تايم كشخصية العام (تايم)

2002.. أمازون تبيع الملابس وأشياء أخرى

تعلن أمازون عن شراكة مع العديد من شركات الملابس الكبرى لتقديم 400 علامة تجارية للملابس في متجرها على الإنترنت. وبهذا انتقلت أمازون إلى ما هو أبعد من الكتب، مع عروض تشمل الإلكترونيات والألعاب وأدوات المطبخ وحتى اشتراكات المجلات.

توسعت أكبر مكتبة على الأرض لتصبح أكبر متجر إلكتروني (أمازون)

2007.. جهاز كندل في السوق

كشفت أمازون عن جهاز كندل. ويتيح جهاز القراءة الإلكترونية للمستخدمين تنزيل الكتب والمجلات ومقالات الصحف لاسلكيًا. وسعره المبدئي هو 399 دولارا.

جهاز كندل غيّر من عادات القراءة وعزّز مفهوم الكتاب الإلكتروني (أمازون)



2009.. أمازون تبيع الأحذية

تشتري أمازون متاجر التجزئة للأحذية عبر الإنترنت زابوس (Zappos) في صفقة بلغت قيمتها حوالي 900 مليون دولار. فعلى الرغم من محاولات اختراق سوق الأحذية، لم تتمكن أمازون من اللحاق بزابوس، التي توفر هدايا مجانية وشحنًا خلال الليل. بعد إغلاق الصفقة، سمحت أمازون للشركة بالبقاء في هندرسون بولاية نيفادا برئاسة الرئيس التنفيذي توني هسيه.

الشركات التي لم تتغلب عليها أمازون اشترتها (مواقع التواصل)

2013.. بيزوس يدخل عالم الصحافة

قال بيزوس إنه سيدفع 250 مليون دولار من أمواله لصحيفة واشنطن بوست المتعثرة ماليا لتحويلها إلى جريدة خاصة، وضخ الأموال إلى موظفين جدد ومنتجات أفضل عبر الإنترنت. لكن الشراكة لم تخلو من المشاكل، فقد ادعى الرئيس دونالد ترامب أن هذه الخطوة كانت محاولة من بيزوس لشراء النفوذ في واشنطن.

صحيفة واشنطن بوست جلبت لبيزوس الكثير من المشاكل والميزات (مواقع التواصل)

2014.. أمازون تكشف عن هاتفها الأول والأخير

تدخل أمازون إلى سوق الهواتف الذكية بهاتف فاير (Fire)، الذي يتكامل مع ميزات أمازون لكن الهاتف تعثر، مما اضطر أمازون إلى شطب 170 مليون دولار ووقف الإنتاج في العام التالي.

هاتف فاير إحدى التجارب الفاشلة لأمازون (مواقع التواصل)



2015.. أول مكتبة حقيقية لأمازون

بعد لومها على تراجع المكتبات المستقلة في جميع أنحاء البلاد، تفتح أمازون موقعها الفعلي للبيع بالتجزئة في سياتل. المقصود من افتتاح المتجر هو تسويق قائمة الأجهزة الإلكترونية المتزايدة من أمازون. تملك أمازون الآن 15 مكتبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

رغم أنها قامت على التجارة الإلكترونية فإنها اضطرت لفتح مكتبة حقيقية (أمازون)

2018.. قيمة أمازون تبلغ 1 تريليون دولار

يرتفع سعر سهم أمازون مدفوعا بحماس المستثمرين لزيادة الأرباح، بما يكفي لجعل الشركة تبلغ 1 تريليون دولار كقيمة سوقية. إنها الشركة الثانية التي تجاوزت تلك العتبة، بعد أن وصلت إليها آبل في وقت سابق من العام، وبدأ المحللون بسرعة في التنبؤ بأن تريليوني دولار لن تكون بعيدة جدًا في المستقبل.

2019.. أمازون تبلغ 25 سنة

في ربع القرن، يعمل لدى أمازون 647500 موظف، وتشغل 288.4 مليون قدم مربع من العقارات، وتمثل ما يقرب من نصف مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.

وهي تعمل في قطاعات تتراوح بين خدمات الحراسة والتعاقد الدفاعي. ومع كل هذا النجاح إلا أن الضريبة عالية، فقد تعرضت أمازون لانتقادات شديدة من جماعات الحقوق المدنية والمرشحين للرئاسة ومنظمي مكافحة الاحتكار وموظفيها بشأن قضايا تتراوح بين تكنولوجيا التعرف على الوجه وفاتورة ضريبة الدخل.

كما أن مالكها جيف بيزوس تعرض هو أيضا على الصعيد الشخصي للكثير من المشاكل كان آخرها طلاقه من زوجته وشريكته كارين بيزوس ومشاكل التجسس عليه وعلى صديقته.

بعد رحلة لمدة 25 عاما انفصل جيف عن زوجته ماكنزي في أضخم طلاق في العالم (رويترز)



أمازون وتحدي فايس آب في الوطن العربي

وصلت أمازون الوطن العربي متأخرة كما هي الحال في أغلب التقنيات التي تبدأ في الولايات المتحدة وتصل لنا بعد حين، وربما يرجع هذا التأخر لعوامل ليس لها علاقة بالتقنية نذكر منها:

- النظام المالي

تعتمد التجارة الإلكترونية في مجملها على بطاقات الائتمان، وهي ما كانت حتى بداية الألفية الثانية في الوطن العربي محصورة في عدد قليل من رجال الأعمال وبعض المواطنين الذين كانوا يعيشون في الخارج، ولم تكن تستعمل على نطاق واسع كما هو حاصل الآن.

- مشاكل لوجستية

معظم مدننا العربية حتى وقت قريب لم تكن تملك نظام تصنيف عناوين واضحا أو حتى منظومة بريد حديثة، وهذا من أهم المؤثرات في نجاح التجارة الإلكترونية، فوجود هذه العناوين الواضحة يسهل عمليات النقل والشحن من جميع أرجاء العالم.

كما أن العديد من شركات التجارة الإلكترونية في ذلك الوقت ومنها أمازون لم تكن تشحن بضائعها خارج الولايات المتحدة.

- مشاكل ثقة

لم يعتد المواطن العربي على أن يغامر بتبني تكنولوجيا جديدة تدخل على حساباته البنكية وتحوّل المال لمؤسسات في دول بعيدة، وهو ما كان عليه الأمر في ذلك الوقت.

تحدي الجزيرة لأول الطلبات العربية على أمازون