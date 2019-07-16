25 عاما على ظهور أمازون.. هل يمكن لفايس آب التنبؤ بمستقبل بيزوس؟
رغيد أيوب
ولكن ماذا لو كان هذا التطبيق موجودا عام 1994، وكان يمكن لمؤسس أمازون جيف بيزوس حينها أن يضغط على فلتر الشيخوخة، ماذا كان سيرى؟
هل كان بإمكان هذا الفلتر أن يتخيل الحجم والشكل الذي ستصل له شركته بعد 25 عاما؟ هل كان يمكنه توقع أن يصبح بيزوس أغنى شخص في العالم بعد أن سجل في 5 يوليو/تموز 1994 شركة "كادابرا" بمبلغ لم يتجاوز 10 آلاف دولار التي غيّر اسمها في العام نفسه إلى "رينتليس" قبل أن يستقر على الاسم الحالي "أمازون" في بداية نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته؟
1994.. انطلاق أمازون
افتتح جيف بيزوس وزوجته ماكنزي مكتبة على الإنترنت في سياتل بسبب سمعة المدينة كمركز تقني، ولأن عدد سكان واشنطن الضيق يعني أنهما لن يضطرا إلى فرض ضرائب على المبيعات لمعظم قاعدة عملائهما. موّل بيزوس الشركة بـ10 آلاف دولار من جيبه الخاص. يقضي هو والموظفون الصغار أيامهم الأولى في العمل في مرآبه على مكاتب مصنوعة من أبواب تم شراؤها من مخازن هوم ديبوت.
|جيف بيزوس ترك منصبه نائب مدير في وول ستريت ليبني إمبراطوريته أمازون (مواقع التواصل)
1995.. موقع أمازون الأول
افتتح موقع أمازون بشكل رسمي يوم 16 يوليو/تموز 1995، ولكن أول منتج بيع من قبل الشركة كان قبل ذلك بأشهر وبالتحديد في 3 أبريل/نيسان 1995 وكان عبارة عن كتاب "Fluid Concept & Creative Analogies: computer models of the fundamental mechanisms"، الذي وصل لأول زبون وهو جون واينرايت.
1997.. أمازون تدخل السوق
طرحت أسهم أمازون بسعر 18 دولارًا للسهم، مما منحها تقييما بقيمة 300 مليون دولار. وحذرت الشركة المستثمرين من أنها تتوقع الإبلاغ عن "خسائر تشغيلية كبيرة في المستقبل المنظور" بسبب الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا والتسويق في سعيها للتغلب على المنافسة الشديدة من شركة بيع الكتب العملاقة بيرنز آند نوبل.
وبعد ثلاثة انقسامات لاحقة في الأسهم، كان سعر إغلاق أسهم أمازون في اليوم الأول من التداول 1.96 دولار.
1998.. أمازون تدخل عالم الموسيقى
تُوسّع أمازون عروضها وتبدأ في بيع الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية، وإطلاق قسم الموسيقى مع 125 ألف عنوان، وسُمح للمتسوقين بالاستماع إلى مقاطع الأغاني، بالإضافة إلى عرض التوصيات المتوافقة مع مزاجهم.
تسمي مجلة تايم جيف بيزوس شخصية العام، ويطلق عليه لقب "ملك التجارة الإلكترونية" في سن 35 عاما.
2002.. أمازون تبيع الملابس وأشياء أخرى
تعلن أمازون عن شراكة مع العديد من شركات الملابس الكبرى لتقديم 400 علامة تجارية للملابس في متجرها على الإنترنت. وبهذا انتقلت أمازون إلى ما هو أبعد من الكتب، مع عروض تشمل الإلكترونيات والألعاب وأدوات المطبخ وحتى اشتراكات المجلات.
2007.. جهاز كندل في السوق
كشفت أمازون عن جهاز كندل. ويتيح جهاز القراءة الإلكترونية للمستخدمين تنزيل الكتب والمجلات ومقالات الصحف لاسلكيًا. وسعره المبدئي هو 399 دولارا.
2009.. أمازون تبيع الأحذية
تشتري أمازون متاجر التجزئة للأحذية عبر الإنترنت زابوس (Zappos) في صفقة بلغت قيمتها حوالي 900 مليون دولار. فعلى الرغم من محاولات اختراق سوق الأحذية، لم تتمكن أمازون من اللحاق بزابوس، التي توفر هدايا مجانية وشحنًا خلال الليل. بعد إغلاق الصفقة، سمحت أمازون للشركة بالبقاء في هندرسون بولاية نيفادا برئاسة الرئيس التنفيذي توني هسيه.
2013.. بيزوس يدخل عالم الصحافة
قال بيزوس إنه سيدفع 250 مليون دولار من أمواله لصحيفة واشنطن بوست المتعثرة ماليا لتحويلها إلى جريدة خاصة، وضخ الأموال إلى موظفين جدد ومنتجات أفضل عبر الإنترنت. لكن الشراكة لم تخلو من المشاكل، فقد ادعى الرئيس دونالد ترامب أن هذه الخطوة كانت محاولة من بيزوس لشراء النفوذ في واشنطن.
2014.. أمازون تكشف عن هاتفها الأول والأخير
تدخل أمازون إلى سوق الهواتف الذكية بهاتف فاير (Fire)، الذي يتكامل مع ميزات أمازون لكن الهاتف تعثر، مما اضطر أمازون إلى شطب 170 مليون دولار ووقف الإنتاج في العام التالي.
2015.. أول مكتبة حقيقية لأمازون
بعد لومها على تراجع المكتبات المستقلة في جميع أنحاء البلاد، تفتح أمازون موقعها الفعلي للبيع بالتجزئة في سياتل. المقصود من افتتاح المتجر هو تسويق قائمة الأجهزة الإلكترونية المتزايدة من أمازون. تملك أمازون الآن 15 مكتبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
2018.. قيمة أمازون تبلغ 1 تريليون دولار
يرتفع سعر سهم أمازون مدفوعا بحماس المستثمرين لزيادة الأرباح، بما يكفي لجعل الشركة تبلغ 1 تريليون دولار كقيمة سوقية. إنها الشركة الثانية التي تجاوزت تلك العتبة، بعد أن وصلت إليها آبل في وقت سابق من العام، وبدأ المحللون بسرعة في التنبؤ بأن تريليوني دولار لن تكون بعيدة جدًا في المستقبل.
2019.. أمازون تبلغ 25 سنة
في ربع القرن، يعمل لدى أمازون 647500 موظف، وتشغل 288.4 مليون قدم مربع من العقارات، وتمثل ما يقرب من نصف مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة.
وهي تعمل في قطاعات تتراوح بين خدمات الحراسة والتعاقد الدفاعي. ومع كل هذا النجاح إلا أن الضريبة عالية، فقد تعرضت أمازون لانتقادات شديدة من جماعات الحقوق المدنية والمرشحين للرئاسة ومنظمي مكافحة الاحتكار وموظفيها بشأن قضايا تتراوح بين تكنولوجيا التعرف على الوجه وفاتورة ضريبة الدخل.
كما أن مالكها جيف بيزوس تعرض هو أيضا على الصعيد الشخصي للكثير من المشاكل كان آخرها طلاقه من زوجته وشريكته كارين بيزوس ومشاكل التجسس عليه وعلى صديقته.
أمازون وتحدي فايس آب في الوطن العربي
وصلت أمازون الوطن العربي متأخرة كما هي الحال في أغلب التقنيات التي تبدأ في الولايات المتحدة وتصل لنا بعد حين، وربما يرجع هذا التأخر لعوامل ليس لها علاقة بالتقنية نذكر منها:
- النظام المالي
تعتمد التجارة الإلكترونية في مجملها على بطاقات الائتمان، وهي ما كانت حتى بداية الألفية الثانية في الوطن العربي محصورة في عدد قليل من رجال الأعمال وبعض المواطنين الذين كانوا يعيشون في الخارج، ولم تكن تستعمل على نطاق واسع كما هو حاصل الآن.
- مشاكل لوجستية
معظم مدننا العربية حتى وقت قريب لم تكن تملك نظام تصنيف عناوين واضحا أو حتى منظومة بريد حديثة، وهذا من أهم المؤثرات في نجاح التجارة الإلكترونية، فوجود هذه العناوين الواضحة يسهل عمليات النقل والشحن من جميع أرجاء العالم.
كما أن العديد من شركات التجارة الإلكترونية في ذلك الوقت ومنها أمازون لم تكن تشحن بضائعها خارج الولايات المتحدة.
- مشاكل ثقة
لم يعتد المواطن العربي على أن يغامر بتبني تكنولوجيا جديدة تدخل على حساباته البنكية وتحوّل المال لمؤسسات في دول بعيدة، وهو ما كان عليه الأمر في ذلك الوقت.
تحدي الجزيرة لأول الطلبات العربية على أمازون
في هذه الفقرة نستعرض بعض الطلبات القديمة لمشترين عرب، ونطلب من المستخدمين القدامى لخدمة أمازون في الوطن العربي أن يشاركونا صور طلباتهم وتجاربهم الأولى مع أمازون.
آيفون أجبرني على استخدام أمازون
رغم تجربتي خبيرا في التقنية وكاتبا في هذا المجال، فقد لا أكون أول المستخدمين لخدمة أمازون، لكني كنت من أوائل المستخدمين لهاتف آيفون في عام 2007 وقد أجبرني شراء هاتف آيفون من الولايات المتحدة وصعوبة الحصول على إكسسوارات له في الوطن العربي في ذلك الوقت على استخدام أمازون لشراء هذه المنتجات مباشرة.
بدأت كمغامرة وانتهت كعادة
يقول أمجد من الإمارات لم أكن أعرف إن كانت أموالي ستعود ولكني لم أخش المغامرة خصوصا أن المبلغ كان بسيطا وما طلبته لم يكن موجودا بالسوق، ولهذا اشتريت عن طريق أمازون، وقد أصبحت هذه المغامرة الآن عادة للتسوق فأنا أرجع لأمازون قبل شراء أي منتج لقراءة آراء المستخدمين.
لم أجدها مخاطرة لأنه موقع غربي
أما محمود من الأردن فيرى أن معظم مشترياته كانت كتبا وأجهزة أو إكسسوارات تقنية، والسبب أنها كانت مفقودة في الأسواق العربية، لم يجد في أول طلب مخاطرة، حيث إن الموقع عالمي ويتوقع منه خدمة جيدة.
عرفت أمازون بواسطة كتب التكنولوجيا
كان أول طلب لي على أمازون هو كتاب عن البرمجة، يتحدث إياد من قطر مستذكرا تجربته الأولى مع أمازون، حيث لم أجد هذا الكتاب في المكتبات والأسواق العربية، ولهذا لجأت لأمازون ووصلني الكتاب بالبريد وليس عن طريق خدمات التوصيل السريع في ذلك الوقت.
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