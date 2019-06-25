2000 تطبيق ضار بمتجر غوغل.. دراسة أسترالية تقرع ناقوس الخطر

صنفت دراسة أجرتها جامعة سيدني -بالتعاون مع مؤسسة داتا61- أكثر من ألفي تطبيق على متجر غوغل بأنها برامج ضارة.

واستخدمت الشبكات العصبية والتعلم الآلي لضبط خوارزمية للبحث عن وصف نصي مشابه وأيقونات متشابهة بصريًا للتطبيقات الأكثر شيوعًا بمتجر التطبيقات. فوجدت الخوارزمية 49608 من التهديدات المحتملة.

كان هذا وفقًا لدراسة استغرقت عامين حيث صنفت 2040 تطبيقًا على أنها ضارة، في حين أن بعضها يطلب كمية مريبة من الأذونات للوصول لمعلومات المستخدم.

فمن بين 1.2 مليون تطبيق خضعت للبحث، وجد أن عددا كبيرا من التطبيقات المزيفة تسعى للوصول إلى بيانات المستخدم، بما في ذلك Hill Climb Racing وTemple Run.

ووجد من بين هذه التطبيقات حوالي 7246 من التطبيقات خبيثة، وكان 2040 منها "وهمية وعالية المخاطر".

وقال تقرير منفصل من مجلة فوربس إن التهديدات التي تسببها تطبيقات الهاتف المحمول لا تزال تهدد مستخدمي هواتف أندرويد و "أي أو أس".

وتعمل كل من غوغل وآبل على تعزيز أنظمتها لمحاربة مجرمي الإنترنت.

فقد لاحظت غوغل أيضًا أن عدد التطبيقات المرفوضة ارتفع إلى أكثر من 55% عن العام الماضي، في حين زاد تعليق التطبيقات إلى 66%.