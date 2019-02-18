شاهد.. نيرا دراجة مطبوعة بتقنية المستقبل

شاهدنا الكثير من المنتجات التي بدأت تصنع بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد بدءا من الأقلام والجسور وحتى البنايات، ولكن أن يتم صناعة دراجة كهربائية بالكامل بواسطة هذه التقنية فهذا هو الجديد.

فقد أظهر مقطع فيديو جديد بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) دراجة نارية كهربائية تسمى "نيرا" تظهر وكأنها قادمة من المستقبل أو من أحد أفلام الخيال العلمي كفيلم "ترون".

الدراجة نيرا صنعت بالكامل بواسطة الطباعة ثلاثية الأبعاد باستثناء الإطارات الخالية من الهواء، وهي أول دراجة نارية كهربائية مطبوعة ثلاثية الأبعاد في العالم.

وقال المدير التنفيذي لشركة نيرا ستيفان باير إن الفكرة من نيرا هي إبراز ما تعنيه الطباعة ثلاثية الأبعاد للمصممين والمهندسين والمستهلك ".



وأوضح باير أنه "من الناحية التاريخية كان المهندسون والمصممون محدودين بتقنيات التصنيع، مثل الطحن والصب".

وعلى الرغم من أنه لا يمكنك شراء الدراجة حتى الآن فإنه من المتوقع أن تكلف الدراجة نحو ألفي جنيه إسترليني (2600 دولار).

والملاحظ أن نيرا تصميم جريء للغاية، مع زوايا ومضلعات مستقبلية تبدو حادة جدا لعالم تصميم السيارات، ويرجع الفضل في هذا للطباعة ثلاثية الأبعاد، وفق هيئة الإذاعة.