هاتف يعمل بالإشارة وسماعة للترجمة الفورية.. تابع أهم ما أعلنه مؤتمر غوغل

انطلق اليوم الثلاثاء مؤتمر غوغل للمنتجات الذي حمل عنوان "صنع في غوغل" من مدينة نيويورك، ورغم عدم وجود مفاجآت في المنتجات التي سربت الكثير منها خلال الفترة الماضية، فإن هناك تقنيتين تستحقان الإعجاب، هما تقنية التسجيل الصوتي وتقنية الإيماءات.

هاتف بكسل 4 يعمل بالإشارة

أعلنت شركة غوغل خلال مؤتمرها رسميا الجيل الرابع من هاتفها الذكي (بكسل) Pixel، وذلك بعد أشهر من التسريبات والتشويقيات الرسمية.

يأتي هاتف بكسل 4 الجديد بسماكة 8.2 ميليمترات ويزن 162 جراما، ويقدم شاشة من نوع بي أوليد مقاسها 5.7 بوصات ودقتها 2280×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9، وهي محمية بطبقة زجاج من نوع غوريلا 5، أما إطار الهاتف فهو من الألومنيوم، كما أن الشاشة تدعم تقنية HDR.

ولكن ما يميز هاتف بكسل 4 الجديد عن الجيل الثالث وجود كاميرتين خلفيتين تدعمان تقنية التقريب الفائق الجودة، وهو يدعم ميزة الرؤية الليلية التي تمكن المستخدمين من التقاط أفضل الصور حتى في الظلام الشديد، والتي تسمح بتصوير النجوم.

الهاتفان متوفران بثلاثة ألوان، الأبيض والأسود والبرتقالي (غيتي)

أما بالنسبة للتطبيقات فيمتاز الهاتفان الجديدان بالإصدار الجديد من مساعد غوغل الرقمي، بما في ذلك تقنية متقدمة في معالجة الكلام، التي تسمح بمعالجتها على الهاتف، ولا حاجة لإرسالها إلى السحابة مما يجعل التفاعل أسرع.

كما يمتاز الهاتفان بدعم تقنية تحسس الحركة التي تسمح للمستخدم بالتحكم بالهاتف عن طريق الإيماءات فقط، مثل فتح القفل بمجرد مد اليد نحو الهاتف، أو التبديل بين الأغاني بمجرد تمرير اليد فوق الهاتف، وبهذه الحركة أيضا، يمكن إيقاف المنبهات والتذكيرات، وتفعيل وضعية الصامت.

وتحتوي الهواتف الجديدة على تطبيق للتسجيل الصوتي Recorder الذي يمكنه تحويل الكلام المقروء إلى نص تلقائيا، مع القدرة على التعرف على الأصوات، مثل الموسيقى والتصفيق. وهو يدعم اللغة الإنجليزية حاليا، مع وعد بدعم لغات أخرى قريبا.

أما بخصوص المواصفات التقنية، فالهاتف يحتوي على أعلى ميزة مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68 (حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة)، ويعمل بمعالج ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراغون 855 بتردد 2.84 غيغاهرتز مع معالج الرسوميات أدرينو 640، كما يحوي ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 غيغابايت، و64 أو 128 غيغابايت من ذاكرة التخزين الداخلية غير القابلة للتوسعة.

أما الكاميرات فيقدم الهاتف كاميرتين خلفيتين، الرئيسية منهما بدقة 12.2 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/1.7، والثانوية بدقة 16 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

وتدعم الكاميرا التصوير بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبمعدل 120 إطارا بدقة 1080p. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويحتوي الهاتف أيضا على بطارية بسعة 2.800 ميلي أمبير/ساعة، وهي تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، مع دعم الشحن اللاسلكي.



ويختلف هاتف بكسل 4 إكس إل في بعض المواصفات، خاصة حجم الشاشة، إذ تأتي شاشته بقياس 6.3 بوصات وبدقة 3040×1440 بكسل. كما تأتي بطاريته بسعة 3.700 ميلي أمبير/ساعة.



وتعتزم غوغل طرح هاتفي بكسل 4 وبكسل 4 إكس إل بسعر 799 دولارا للأول، و899 دولارا للآخر، وسوف يبدأ شحنهما اعتبارا من 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. ويتوفر الهاتفان بثلاثة ألوان، الأبيض والأسود وباللون البرتقالي.

غوغل تعتزم طرح هاتفي بكسل 4 وبكسل 4 إكس إل بسعر 799 دولارا للأول و899 دولارا للآخر (غيتي)

سماعات غوغل بدز تعلمك اللغات

أعلنت غوغل اليوم خلال المؤتمر أيضا عن سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة (بكسل بدز) Pixel Buds التي تقدم العديد من المزايا الجديدة، بينها الترجمة الفورية.

وتقول الشركة إن بإمكان غوغل بكسل بدز المساعدة في جعل المهام اليومية أسهل وأسرع، مع إمكانية الوصول الفوري إلى مساعد غوغل. وهي مريحة وآمنة وتقدم صوتا عالي الجودة، وتجري مكالمات واضحة، وتملك بطارية جيدة.

وتتميز بكسل بدز بتصميم فريد يجعل المستخدم مدركا للعالم من حوله، مع وجود صوت قوي، وهي تغلق سماعات الأذن برفق لعزل الضوضاء الخارجية العالية، ولتقديم صوت عالي الجودة، وحتى يتمكن المستخدمون من البقاء على علم بالمحيط من حولهم.

وتحتوي بكسل بدز أيضا على تقنية تكييف الصوت، التي تضبط مستوى الصوت ديناميكيا أثناء الانتقال من بيئة هادئة إلى بيئة صاخبة، لذلك ليس على المستخدمين رفع مستوى الصوت أو خفضه باستمرار.

بكسل بدز بتصميم فريد يجعل المستخدم مدركا للعالم من حوله مع وجود صوت قوي (غيتي)

وتحتوي سماعة الأذن الجديدة من غوغل على ميكروفونين يركزان على صوت المستخدم أثناء المكالمات الهاتفية متجاهلة الأصوات في الخلفية. كما تحتوي السماعة على مقياس تسارع صوتي يمكنه اكتشاف الكلام من خلال اهتزازات عظم الفك، بحيث يمكن للمستخدم السماع حتى في الظروف الصعبة مثل الجري، أو ركوب الدراجات.

وتمتاز "بكسل بدز" بأنها تدعم الإيماءات اللمسية مثل النقر لتشغيل الصوت، أو إيقافه، أو التمرير للتحكم بمستوى الصوت.

أما بطارية السماعة فهي تدعم العمل لمدة 5 ساعات متواصلة، أو ما يصل إلى 24 ساعة مع علبة الشحن اللاسلكي. وتمتاز السماعة أيضا بمقاومة الماء والتعرق.

ولأن السماعات تدعم مساعد غوغل الرقمي، فإنه يمكن توجيه الأوامر الصوتية له لتأدية العديد من المهام، مثل تشغيل بودكاست، أو إرسال رسالة نصية، أو حتى الترجمة الفورية من وإلى اللغات الأجنبية.

بكسل بدز ستتوفر بأربعة ألوان الأبيض والبرتقالي والأخضر والأسود (الفرنسية)

وستتوفر بكسل بدز اعتبارا من العام المقبل في الولايات المتحدة بسعر 179 دولارا، بأربعة ألوان، الأبيض والبرتقالي والأخضر والأسود.

منصة إستاديا للألعاب

كشفت غوغل عن موعد إطلاق خدمة بث الألعاب التابع لها (إستاديا) Stadia، خلال المؤتمر حيث قالت الشركة الأميركية إن المنصة ستبدأ بخدمة اللاعبين ابتداء من 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وتشمل حزمة إستاديا الأساسية ألعابا مثل Red Dead Redemption 2، و Mortal Kombat 11، و Kine، وغيرها، ويمكن الوصول إلى الخدمة سواء عبر أجهزة التلفاز، أو الحواسيب المحمولة، أو الحواسيب المكتبية، أو الهواتف الذكية، أو مجموعة من الحواسيب اللوحية.

وتمتاز خدمة (إستاديا برو) بأنها تتيح للمستخدمين استخدام جهاز (كروم كاست ألترا)، وعصا التحكم (إستاديا كونترولر) اللذين يأتيان معا، للعب ألعاب بدقة 4K، وبتقنية عالية الدقة مع صوت محيطي، وذلك على جهاز التلفاز.

باستخدام جهاز كروم كاست ألترا وعصا التحكم إستاديا كونترولر اللذين يأتيان معا يمكن لعب ألعاب بدقة 4K (الفرنسية)

يُشار إلى أن غوغل كانت قد أعلنت مطلع يونيو/حزيران الماضي فتح باب الطلب الأولي لخدمة (إستاديا)، التي قالت وقتئذ إنها سوف تُطلق رسميا في نوفمبر/حزيران القادم مع أكثر من 30 لعبة من أكثر من 21 ناشرا، منهم إلكترونيكس آرتس EA، وتيك- تو إنترأكتيف Take-Two Interactive.

وستتوفر الحزمة الأساسية من إستاديا بسعر يناهز 130 دولارا، وسوف تمكن المستهلكين من لعب ألعاب الفيديو، على أي جهاز تقريبا دون الحاجة لتنزيلها، مما يجعل الوصول إلى ألعاب الفيديو سهلا كأنه مشاهدة فيديو على يوتيوب.

حاسوب بكسل بوك غو

كما أعلنت غوغل عن حاسوب بكسل بوك الجديد المسمى بكسل بوك غو الذي يعمل بنظام تشغيل كروم، وشاشة مقاس 13.3 بوصة تعمل باللمس، ويتوفر بسعر منخفض يبدأ من 649 دولارا فقط، لكن هذا السعر يمكن أن يصل حتى 1399 دولارا.

ويتوفر الجهاز الجديد باللونين الأسود والوردي، ويمكنك حجز اللون الأسود حاليا، على أن يتوفر اللون الوردي للحجوزات المسبقة في وقت لاحق.