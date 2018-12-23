 مشكلة خطيرة في تحديث نظام تشغيل آيفون

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مشكلة خطيرة في تحديث نظام تشغيل آيفون

الشكاوى أتت من أماكن متفرقة حول العالم إلا أن الولايات المتحدة كانت الأكثر تضررا (غيتي)
الشكاوى أتت من أماكن متفرقة حول العالم إلا أن الولايات المتحدة كانت الأكثر تضررا (غيتي)

هل قمت بتحديث آيفون بالنسخة الجديدة من نظام التشغيل "آي أو أس 12.1.2"؟ هل لاحظت وجود مشاكل معينة؟ العديد من المستخدمين لاحظوا وجود مشكلة بعد تحديث هواتفهم.

فقد اشتكى مستخدمون حدّثوا هواتفهم بنسخة 12.1.2 من نظام تشغيل "آي أو إس" من انقطاع خدمة بيانات الجوال التي تسمح للمستخدمين بالبقاء على اتصال مع النت حتى بدون وجود شبكات الواي فاي.

وعبر هؤلاء المشتكون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من انقطاع خدمة بيانات الجوال في أجهزتهم بعد قيامهم بتحديث نظام التشغيل للنسخة الجديدة 12.1.2.

وتأتي الشكاوى من أماكن متفرقة من أميركا الشمالية والجنوبية وأوروبا وآسيا إلا أن الولايات المتحدة تبدو الأكثر تضررا، حيث سجلت العديد من الشكاوى عبر تويتر من مستخدمين غاضبين جراء هذا الانقطاع في الولايات المتحدة.

وشكر أحد المتضررين من نيويورك شركة آبل على هدية أعياد الميلاد قائلا بسخرية إن جهازه لم يعد متصلا بالشبكة العنكبوتية والفضل بذلك لتحديث "آي أو إس" الجديد، مطالبا الشركة بحل المشكلة في أقرب وقت، في حين قال آخر إنه لا يستطيع التواصل مع زوجته وأولاده نتيجة هذا التحديث وانقطاع الخدمة.

ولم يصدر أي رد رسمي من قبل الشركة، في حين طلب الحساب الرسمي للدعم الفني للشركة على تويتر من المستخدمين الذين يواجهون هذه المشكلة إعادة تشغيل هواتفهم وتحديث الإعدادات الذي يبدو من ردود المستخدمين أنه لم يكن ذا جدوى في حل المشكلة.

وقد بدأت آبل في العمل على الإصدار التجريبي 12.1.3 الذي يمكن أن يكون الحل لهذه المشكلة، إلا أن موعد طرح التحديث الجديد لم يتحدد بعد. 

المصدر : مواقع إلكترونية
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