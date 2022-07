ناسا تنشر أول صورة ملونة للفضاء عبر تلسكوب جيمس ويب

كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مساء الاثنين عن أول صورة بالألوان الكاملة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، واحتفى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قال إن هناك "صورا لأماكن لم يرها أحد من قبل".

وتلقى بايدن ونائبته كامالا هاريس إيجازا من مسؤولين في ناسا بشأن الصورة التي وُصفت بأنها أعلى الصور وضوحا للكون وأعمقها في التاريخ، وسيتبعها نشر مجموعة كاملة من الصور صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي الأميركي.

وقال بايدن "سنرى لأول مرة صورا ملونة لعالم الفضاء وسنرى كيف تولد المجرات".

وأعلنت ناسا في وقت سابق أن جميع الأجهزة الأربعة التي يتألف منها تلسكوب جيمس ويب باتت جاهزة للاستخدام.

ويعوّل العلماء على هذا التلسكوب لمساعدتهم في دراسة نشأة المجرات الأولى في الكون، ومقارنتها بالمجرات الحالية، وكيف نشأ نظامنا الشمسي وإذا كانت هناك حياة على كواكب أخرى.

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 11, 2022