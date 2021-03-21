كان من المقرر إنهاء عمل محطة الفضاء الدولية في 2020، غير أنه تم الاتفاق بين الدول الممولة على تمديد العمل بها مبدئيا حتى العام 2024

في عام 1998 أُطلقت محطة الفضاء الدولية "آي إس إس" (ISS) خلفا لمحطة مير الروسية التي عاشت في الفضاء 15 عاما ابتداء من العام 1986 وحتى يوم إسقاطها في 23 مارس/آذار 2001 فهوت في المحيط الهادي كسابقها مختبر الفضاء "سكاي لاب" (Skylab) الأميركي الذي هوى أيضا في المحيط الهادي عام 1979.

تعاون دولي

وقد أطلقت محطة الفضاء الدولية بتعاون دولي من 15 دولة ممثلة بوكالة ناسا، ووكالة روسيا الفدرالية الفضائية، ووكالة الفضاء الأوروبية، ومنظمة استكشاف الفضاء اليابانية، ووكالة الفضاء الكندية، وبتكلفة بلغت حتى اليوم 300 مليار دولار، لإجراء بحوث واسعة النطاق في مجالات مختلفة، مثل المواد والسوائل وعلوم الحياة والاحتراق والتقنيات الجديدة.

ويوجد على متن المحطة الدولية 6 رواد فضاء على الدوام يمكثون بين 3-6 أشهر، ونادرا ما يطول المقام بأي منهم لأكثر من ذلك.

وتدور محطة الفضاء على ارتفاع 400 كيلومتر من سطح الأرض، حيث تكمل المحطة دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة، أي حوالي 16 دورة يوميا، وحيث إن الشمس تشرق على روادها وتغرب 16 مرة خلال اليوم الواحد لذا -ومنعا من التشويش عليهم- فقد تم تحديد توقيت غرينتش ليكون المعتمد على متن المحطة الدولية.

فعندما تغرب الشمس في لندن تغلق نوافذ المحطة آليا لتعطي الرواد شعورا بالليل للراحة والنوم، ثم يتم الاستيقاظ في الساعة السابعة صباحا في دوام يمتد 10 ساعات كل يوم، عدا يوم السبت فهو لمدة 5 ساعات فقط.

فيزيائيات المحطة

تعد محطة الفضاء الدولية أكبر جسم فضائي صنعه البشر، إذ يبلغ طولها 108 أمتار ووزنها 431 طنا، لذا فهي الجرم الأسطع في السماء بعد الشمس والقمر، وربما تفوق بلمعانها كوكب الزهرة الذي ظل ثالث ثلاثة في اللمعان منذ بدء الخليقة.

ويوجد في المحطة الفضائية متسع للمعيشة أكبر من منزل مكون من 6 غرف نوم، وقاعة ألعاب رياضية ونافذة كبيرة بزاوية 360 درجة، وحمامين اثنين فقط.

وتدير البرمجيات على متن المحطة 350 ألف مستشعر يتفقد صحة أعضاء الطاقم وسلامتهم، كما تحمل المحطة 50 جهاز حاسوب وما طوله 12 كلم من الكابلات.

ولرؤية المحطة في السماء فثمة تطبيقات هاتفية مجانية تبدأ أسماؤها بحروف اسم المحطة "إنترناشونال سبيس ستيشن" (The International Space Station) "آي إس إس" تدلك على مواعيد مرورها في مدينتك بالساعة والدقيقة، ويمكن تنزيلها من آب ستور أو غوغل بلاي.

يذكر أن محطة الفضاء الدولية حين تمر في السماء تظل لامعة كنجم ساطع لنحو 5 أو 6 دقائق كاملة، وتقطع السماء من جنوبها إلى شمالها.

يوجد في المحطة الفضائية متسع للمعيشة أكبر من منزل مكون من 6 غرف نوم وتجهيزات أخرى (ناسا)

العودة الحتمية.. مذنبات في السماء

كان من المقرر إنهاء عمل محطة الفضاء الدولية في 2020، غير أنه تم الاتفاق بين الدول الممولة على تمديد العمل بها مبدئيا حتى العام 2024، وذلك لأن تكلفة تشغيلها السنوية تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وهو مبلغ هائل تتكفل بتمويله جميع الدول المشاركة وبحسب حصصها في محطة الفضاء الدولية.

ويبدو أن محطة الفضاء الدولية لا تزال تعمل بشكل جيد ودون شكاوى خلافا لمحطات الفضاء السابقة مثل سكاي لاب ومير وساليوت، فهذه المحطات إما فُقد الاتصال بها أو أن نظام الحياة فيها قد تعطل، أو أن هيكلها قد تآكل من الخارج ولم يكن بالإمكان ترميمه، لذلك تم التخلص منها جميعا لأنها لم تعد صالحة لاستقبال رواد الفضاء على متنها.

وفي النهاية، سيتم التخلص من المحطة في مدار أرضي ينتهي بها في المحيط الهادي كسابقاتها من محطات الفضاء، وستبدو لمن يشاهدها حينذاك ليس مجرد نيزك مشتعل، بل كمذنب ساطع وملتهب قادم من أعماق الفضاء، لكنه سيكون مفتتا بسبب كبر حجم المحطة وكثرة أجزائها التي ستنفصل عن بعضها أثناء الدخول، وسيكون بإمكان الهواة رصد هذا الدخول وتصويره كأكبر حدث فضائي من نوعه يشاهده البشر.

تشظي محطة الفضاء الروسية "مير" أثناء دخولها الغلاف الجوي الأرضي نحو مثواها الأخير في المحيط الهادي سنة 2001 (الجزيرة-هاني الضليع)

وبعد إخلائها من رواد الفضاء سيتم فصل بعض القطع التي يمكن استصلاحها لاحقا، ثم تخفيض مدار المحطة حتى 186 كلم، قبل أن تدخل في مدار الاحتراق الذي سيمتد لمسافة 6 آلاف كلم من جنوب المحيط الهادي على امتداد الساحل الغربي لأميركا، ولتقع في مكان غير معلوم في ذلك المحيط، ولتنتهي يومئذ حقبة عظيمة من حقب الفضاء، لكن البديل قادم.