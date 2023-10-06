لوفيغارو: نفوذ متصاعد للأميركيين من أصل هندي

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن الحملة الانتخابية الأميركية هذا العام تحمل نكهة هندية خالصة، وذلك لوجود مرشحين اثنين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ينحدران من عائلات مهاجرة من الهند.

وذلك بالإضافة إلى الديمقراطية كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن ذات العرق المختلط بين جامايكا والهند، مما يشير إلى تمثيل جيد لأقلية لا تمثل إلا حوالي 1% من سكان البلاد.

ورأت الصحيفة -في تقرير بقلم هيلين فيسيير- أن نمو ثقل الأميركيين من أصل هندي في المجتمع الأميركي متوقع في السنوات المقبلة نظرا لمواردهم المالية وشبكاتهم المنتشرة، مشيرة إلى ترشح نيكي هايلي، سفيرة الرئيس السابق دونالد ترامب لدى الأمم المتحدة، وفيفيك راماسوامي، -مليونير التكنولوجيا الجديد- في السياسة.

وقد صوت 74% من الأميركيين الهنود لصالح جو بايدن في عام 2020، وهو معدل أعلى بكثير من المجموعات الآسيوية الأخرى، "ومع ذلك، يجب عليهم أن يميلوا أكثر نحو الجانب الجمهوري لأنهم محافظون اجتماعيا، والعديد منهم رجال أعمال يفضلون تقليل الضرائب، لكن هيمنة المسيحيين الإنجيليين داخل الحزب الجمهوري وموقفهم المناهض للهجرة والعنصرية في السنوات الأخيرة أبعدتهم عنه"، كما يقول الأستاذ بجامعة جونز هوبكنز ديفيش كابور.





نجاح مذهل

وفي عام 2021 أصبح عدد الهنود الأميركيين 4.8 ملايين نسمة، مقارنة بمليون واحد في عام 2000، وهم ثالث أكبر مجموعة مهاجرة، بعد المكسيكيين والصينيين، وهم -حسب تقرير لوفيغارو- في الغالب من الطبقات العليا ممن درسوا في جامعات مرموقة، و75% منهم حاصلون على شهادة جامعية على الأقل، مقارنة بنسبة الثلث لبقية الأميركيين، وفقا للمسح الذي أجراه مركز بيو للأبحاث، ويصل متوسط ​​دخل الأسرة الهندية الأميركية إلى 119 ألف دولار سنويا مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 62 ألف دولار.

وأضاف التقرير أن النجاح المذهل للهنود الأميركيين يتمثل في الابتكار والمشاريع القومية، حيث يقود رؤساء من أصل هندي عددا هائلا من المجموعات الأميركية الكبيرة، مثل ستاربكس ومايكروسوفت وألفابت، الشركة الأم لغوغل وآي بي إم وفيديكس وغيرها، كما أن أجاي بانجا الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد، أصبح رئيسا للبنك الدولي، وبعد ذلك سيتم افتتاح أكبر معبد هندوسي خارج الهند في نيوجيرسي.

كما يشارك الأميركيون من أصل هندي بشكل متزايد في السياسة، حيث يوجد أكثر من 130 منهم في مناصب رئيسية في إدارة بايدن، من بينهم فيفيك مورثي، مدير الصحة العامة، كما أن هناك أيضا 5 منتخبين بمجلس النواب مقابل واحد فقط قبل 10 سنوات.

وتقول سارة شاه -من منظمة التأثير الأميركي الهندي التي تهدف إلى تعبئة هذه الأقلية سياسيا- إن "اختراق الهنود الأميركيين الأقوى على مستوى الدولة يفسر بالزيادة السريعة في عدد هؤلاء السكان، وحقيقة أننا الآن في الجيل الثاني أو الثالث".