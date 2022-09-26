جورجيا ميلوني زعيمة "إخوة إيطاليا"

"أنا جورجيا، أنا امرأة، أنا أمّ، أنا إيطالية، أنا مسيحية".. بهذه العبارات تعرّف جورجيا ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" (Fratelli d’Italia) نفسها لمواطنيها في المناسبات الانتخابية، وآخرها الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد وتفيد نتائجها الأولية إلى فوز الائتلاف اليميني الذي يتزعمه حزبها، مما يجعلها على وشك أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا، حيث وجد "الفاشيون الجدد" فرصة لحكم البلاد للمرة الأولى منذ عام 1945.

ثمّة أوجه للتشابه بين ملامح سيرة جورجيا ميلوني (45 عاما) وبين حزب "إخوة ايطاليا" الذي تتزعمه ووجد طريقه للحكم بعد 7 حكومات تشكلت خلال 11 عاما مضطربة، خصوصا أنه آثر النأي بنفسه عن المشاركة في الحكومة الائتلافية، وكان الحزب الوحيد الذي بقي خارج حكومة ماريو دراغي الائتلافية التي انهارت في يوليو/تموز الماضي.

سلك الحزب طريقه ببطء وثبات، وكذلك ميلوني، ويعكس فوز الحزب -الحديث نسبيا- ملل الناخب الإيطالي من التيارات والأحزاب الأخرى التي جربها، وتراكمت لديه ممارسات وقرارات يراها ضاعفت أزماته، لذلك رأى في ميلوني وحزبها الخيار السياسي الوحيد الذي لم يتم اختباره من قبل، ومن ثم صوتت الأغلبية النسبية لهما أملا في الخروج من قائمة الأزمات التي تراكمت خلال فترات الحكومات السبع السابقة، تتصدرها الأزمة الاقتصادية.

مسؤولية مبكرة

القراءة في سيرة جورجيا ميلوني السياسية، من شأنها التعريف بطبيعة تفكيرها وتوجهاتها، لاستشراف ملامح السياسة الداخلية والخارجية لها ولحزبها.

ولدت جورجيا ميلوني في 15 يناير/كانون الثاني 1977 بحي غارباتيلا الذي تقطنه الطبقة العاملة في العاصمة روما، وكانت والدتها في الـ23 من عمرها عندما أنجبتها، بعد عام ونصف من ولادة ابنتها الأولى أريانا.

ونظرا لغياب الوالد، اضطرت الأم إلى الجمع بين عدد من الوظائف لتغطية نفقات تربية ابنتيها، مما جعل ميلوني تحذو حذو أمها فيما بعد أيضا، فعندما كانت مراهقة عملت ساقية في أحد النوادي الليلية الشهيرة بروما، كما عملت جليسة أطفال.

باستثناء زيارات قليلة ومتفرقة، اختفى والدها من حياة الأسرة وهي لا تزال صغيرة. وفي الحادية عشرة، قررت ميلوني عدم رؤيته مرة أخرى، نظرا لعدم اهتمامه بالأسرة، وسجلت ذلك في كتابها عن سيرتها الذاتية الذي حمل عنوان "أنا جورجيا.. جذوري وأفكاري"، حيث تقول إن هذا الغياب دفعها لاحقا إلى "الارتقاء باستمرار إلى مستوى توقعات الآخرين"، وإثبات نفسها "خاصة في بيئة يهيمن عليها الذكور".

وعن تلك النشأة المبكرة، يقول أحد كوادر حزب "إخوة إيطاليا" وهو ماركو مارسيليو الحاكم الإقليمي لمدينة أبروز: "كان عليها أن تتعلم منذ سنّ مبكرة كيف تقاتل من أجل تحقيق الأشياء، وهو ما صاغ شخصيتها، لقد تميزت بتصميمها".

وفي الخامسة عشرة من عمرها، انضمت ميلوني إلى جناح الشباب في "الحركة الاجتماعية الإيطالية" التي شكلها أنصار الدكتاتور الفاشي بينيتو موسوليني بعد الحرب العالمية الثانية، وكان قد أنشأها جورجيو ألميرانتي الذي كان وزيرا في حكومة موسوليني.

وبحسب قولها في كتابها عن سيرتها الذاتية، "فقد وجدت في الحركة عائلة ثانية. وجدت تضامنا ومجتمعا متماسكا كرّس فيه أفراده وقتهم للسياسة بدلا من التردد على المراقص أو التسوق مثل أقرانهم".

ومن ثم أصبحت ناشطة في الحركة، وبرعت في حشد المنظمات الطلابية وتنسيقها، وصقلت ميلوني إمكاناتها من خلال السياسة الطلابية، ووزعت منشورات في المدارس، ووضعت ملصقات في الشوارع، وكانت تحاول قياس الشعور العام من خلال الدردشة مع الناس في الأسواق، وهو أمر قالت إنها لا تزال تفعله اليوم.

عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها، كانت تناضل من أجل التحالف الوطني اليميني المتطرف، وقالت للتلفزيون الفرنسي إن "موسوليني كان سياسيا جيدا، لأن كل ما فعله، فعله من أجل إيطاليا"، وما لبثت أن أصبحت ميلوني رئيسة لحركة الشباب.

الصعود السياسي

بدأت ميلوني حياتها العملية صحفية، وتعزز صعودها في السياسة من خلال وصول سيلفيو برلسكوني إلى السلطة أول مرة عام 1994، في ائتلاف مع التحالف الوطني المعاد.

وفي عام 2006، دخلت البرلمان بعد انتخابها نائبة عن "التحالف الوطني" وهي في التاسعة والعشرين من عمرها، وأصبحت أصغر نائبة رئيس لمجلس النواب الإيطالي. وفي عام 2008 تم تعيينها وزيرة لسياسة الشباب في حكومة برلسكوني، وهو المنصب الذي شغلته منذ 8 مايو/أيار 2008 حتى 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وكانت أصغر وزيرة في تاريخ الجمهورية الإيطالية.

في 2009، اندمج حزبها مع حزب "فورزا إيطاليا" في حزب موحد سمي "شعب الحرية"، وتولت رئاسة قسم الشباب فيه وأطلق عليه اسم "إيطاليا الشابة".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2012، انسحبت رفقة زميلين لها من حزبها لتأسيس حركة سياسية جديدة، اقتُبس اسمها "إخوة إيطاليا" من النشيد الوطني الإيطالي. وفي الانتخابات العامة 2013، حصل حزبها على 2% من الأصوات بمجموع 9 مقاعد برلمانية. وفي مارس/آذار 2014 فازت في الانتخابات التمهيدية لحزبها وأصبحت رئيسة له.

كانت مرشحة لمنصب رئيس بلدية روما عام 2016، لكنها خسرت. وقد صوتت هي وحزبها بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور الإيطالي في العام ذاته.

منذ ذلك الحين، عملت ميلوني على إخراج الحزب من الأطراف، من خلال إعادة تشكيله باعتباره بطلا محافظا على الوطنية. ساعد هذا النهج في دفع المجموعة إلى الأمام، وهي الصورة التي شكلها انتخاب ميلوني رئيسة لتحالف المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين عام 2020.

لليمين دُر

حاولت ميلوني أيضا تطهير حزبها من صورته الفاشية الجديدة. ففي أغسطس/آب الماضي، أصدرت مقطع فيديو تحدثت فيه باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية التي تجيدها جميعا، وقالت فيه "لقد سلم اليمين الإيطالي الفاشية إلى التاريخ لعقود حتى الآن"، وهي تصر على أن داخل حزبها "لا مجال لمواقف الحنين إلى الماضي".

أخذ حزبها اسمه من السطر الأول من النشيد الوطني لإيطاليا، وشعارها يتضمن نفس اللهب الذي استخدمته الحركة باللون الأخضر والأبيض والأحمر لعلم البلاد. وقد رفضت الدعوات لتغيير الشعار، قائلة إنها "فخورة" به، وأصرت على أن الشعلة "لا علاقة لها بالفاشية"، وحافظت على الشعار الفاشي: "الله، الوطن، الأسرة".

يرى المراقبون أن ميلوني ظلت متماسكة لأنها تمكنت من العمل بهدوء في مشروعها السياسي دون دفع ثمن سياسات الحكومة اليومية في هذه العملية، وكانت قادرة على جذب الناخبين من ذوي المثل اليسارية، كما أن لديها جمهورا ناخبا ليس متطرفا أيديولوجيا إلى اليمين.

ميلوني أمّ غير متزوجة، ولديها طفلة من خارج نطاق الزواج ولدت عام 2006، وهي لا تصف نفسها بأنها نسوية، بل تقول إنها تعارض "الكوتا الوردية" (الحصة النسائية)، وإن الأدوار يجب أن تتحقق من خلال الجدارة، لا بحسب الجنس. وترى أن حزبها هو الحزب الوحيد الذي يضم العديد من النساء في مناصب قيادية، لكن معارضيها يجادلون في أنها لم تفعل سوى القليل لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

تتبنى ميلوني آراء متشددة بشأن قضايا مثل الهجرة غير النظامية، وقد دعت البحرية الإيطالية إلى إعادة المهاجرين إلى أفريقيا، كما دعت إلى فرض حصار بحري لمنع القوارب القادمة من شمال أفريقيا، لوقف الهجرة غير النظامية، كما طالبت الاتحاد الأوروبي بترك الميثاق العالمي بشأن الهجرة، وهو اتفاق غير ملزم للأمم المتحدة كان هدفا لنظريات المؤامرة اليمينية المتطرفة في العديد من البلدان، لكنها تبدي موقفا أقل تشددا مع المهاجرين "القابلين للاندماج"، في إشارة إلى المهاجرين غير المسلمين.

تقدّم نفسها أيضا على أنها "مؤيدة للأسرة"، ورفعت شعار "الله، الوطن، الأسرة" الماثل في أذهان كثيرين ممن عايشوا الحرب العالمية الثانية، وتتعاون هي وحزبها مع حركات مناهضة للإجهاض ومناهضة لمجتمع "الميم" (المثليين). ومن مواضيع حملتها الرئيسية: الحاجة إلى زيادة معدل المواليد المنخفض في إيطاليا، من خلال تشجيع النساء "الأصليات" على إنجاب الأطفال، وفي الوقت نفسه شجب خطر "الاستبدال العرقي" من قبل المهاجرين، كما أنها تعارض الإجهاض والزواج من نفس الجنس.

وقالت ميلوني إنها مؤيدة لأوروبا، لكنها -مثل زعيم حزب الرابطة الإيطالية (لا ليغا) ماتيو سالفيني- تشارك رؤية أوروبا "أكثر انسجاما" مع رؤية رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بحجة أن سياسات الاتحاد الأوروبي ينبغي ألا تحل محل السياسات الإيطالية. وذكرت ميلوني أنها ستعيد التفاوض بشأن اتفاقية الدعم المالي الأوروبي في حال فوزها في الانتخابات، وتعهدت خلال خطاب لها في مدينة ميلانو -عاصمة الاقتصاد الايطالي- وأمام أنظار منافسيها اليمينيين سالفيني وبرلسكوني، حيث تشكل المدينة معقلهما السياسي والانتخابي، باعتماد مبدأ "إيطاليا أولا".

لكنها في المقابل أبدت استعدادها للتفاوض بمرونة مع الاتحاد الأوروبي، حفاظا على عدم تعثر الموازنة التي أقرتها الحكومة الإيطالية في ظل تقشفٍ خلفته أزمة الطاقة المتصاعدة، والمخاوف من خطر الركود الذي تخشاه أوروبا على خلفية الحرب في أوكرانيا

في شتاء عام 2019، كانت النوادي الليلية في جميع أنحاء إيطاليا ترقص على إيقاع كهربائي ثابت مصحوب بعبارات ميلوني: "أنا جورجيا، أنا امرأة، أنا أمّ، أنا إيطالية، أنا مسيحية"، بهدف الاستهزاء بها، لكن بعد 3 سنوات، يبدو أن رسالتها المحافظة للغاية والقومية قد حققت نجاحا أيضا على أرض الواقع، لكنه يظل اختبارا لمعرفة ما إذا كانت مشاعر اليمين المتشدد تكتسب المزيد من الزخم في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة في الآونة الأخيرة.