بالفيديو- رفض التجنيد في روسيا وصل لدرجة قتل ضابط في سيبيريا

قالت صحيفة "غارديان" (the Guardian) البريطانية إن ضابط تجنيد روسيًا قُتل بعد تعرضه لإطلاق نار في بلدة أوست-إيليمسك، بمنطقة إيركوتسك في سيبيريا، على خلفية عمليات التجنيد الجزئية الجارية حاليا في البلاد بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكرت الصحيفة أن الشباب الذين جُلبوا لأجل تجنيدهم للمشاركة في الحرب الأوكرانية استغلوا حادث إطلاق النار وفروا من القاعة.

ونقلت عن إيغور كوبزيف -حاكم إقليم إيركوتسك- قوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن الضابط مسؤول مكتب التجنيد كان في حالة حرجة في المستشفى، والأطباء بذلوا جهودا كبيرة لإنقاذ حياته، في حين أشارت سيدة -داخل سيارة الإسعاف التي نقلته- إلى إنه قد فارق الحياة.

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia.

Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.

The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, "partially mobilized". He decided jail is better than death in Ukraine. pic.twitter.com/s0IvHJZJBO

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 26, 2022