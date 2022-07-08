بعد تعرضه لإطلاق نار.. رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في حالة حرجة ومهاجمه: لا أكره معتقداته السياسية

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن حالة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي حرجة بعد إصابته في الصدر جراء إطلاق نار عليه اليوم الجمعة، خلال إلقائه كلمة في الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي بمدينة نارا الغربية.

وقالت هيئة البث اليابانية إن دوي إطلاق أعيرة نارية سُمع بينما كان آبي (67 عاما) يدلي بخطاب في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات.

وقد نقل رئيس الوزراء الياباني السابق إلى المستشفى فاقدا الوعي ومصابا بسكتة قلبية، بينما ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه لا يظهر أي مؤشرات حيوية بعد هذا الهجوم.

وأكدت هيئة البث اليابانية أن المهاجم أطلق النار على آبي ببندقية من الخلف، وأنه تم اعتقاله على الفور حيث تبين أنه عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية وأنه استخدم بندقية يديوية الصنع.

ونقلت وسائل إعلام يابانية أن منفذ عملية إطلاق النار على شينزو آبي أبلغ الشرطة بأنه كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله، لكنه لم يكن مدفوعا بالكراهية ضد معتقداته السياسية.

ونقلت رويترز عن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني قوله إنه ليست لديهم معلومات دقيقة بشأن حالة شينزو آبي الصحية.

وقالت وسائل إعلام يابانية إن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا علق حملته الانتخابية، وعاد إلى طوكيو بعد إعلان إصابة آبي.وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو للصحفيين "أيا كان السبب، لا يمكن التسامح مع عمل همجي من هذا النوع ونحن ندينه بشدة".

من جانبها، قالت وزارة الداخلية اليابانية إنه لا توجد خطة لتأجيل أو تغيير موعد انتخابات مجلس الشيوخ الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تجري اليابان انتخابات مجلس الشيوخ الأحد المقبل، ومن المتوقع أن يحقق الحزب الليبرالي الديمقراطي (الحاكم) نصرا كبيرا.

صدمة أميركية

من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل الجمعة إنه "حزين ومصدوم" لإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في حفل انتخابي.

وقال إيمانويل "نشعر بالحزن والصدمة لإطلاق النار على آبي الذي كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة"، مؤكدا أن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأميركي يدعوان من أجل سلامة آبي وعائلته وشعب اليابان.

وتطبق اليابان واحدا من أشد القوانين صرامة في مراقبة الأسلحة في العالم. وعدد القتلى في حوادث إطلاق نار في هذا البلد الذي يضم 125 مليون نسمة، ضئيل جدا.

وإجراءات الحصول على ترخيص بندقية طويلة ومعقدة حتى للمواطنين اليابانيين الذين يجب عليهم أولاً الحصول على توصية من جمعية الرماية ثم الخضوع لمراقبة صارمة من قبل الشرطة.

وتولى آبي رئاسة الوزراء لأول مرة في عام 2006 وكان أصغر من تولى المنصب في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي عازيا قراره لاعتلال صحته.

وتولى المنصب من جديد في 2012 ثم تنحى في 2020 أيضا لاعتلال صحته، وهو أطول رئيس وزراء في اليابان بقاء في المنصب.

وظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الليبرالي الديمقراطي الحر الحاكم إذ يسيطر على أحد فصائله الرئيسية.